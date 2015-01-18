کشف و امحاء دو تن فرآورده گوشتی غیر مجاز در کرمانشاه

محمود رضا نیازی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: تعداد 188 کارتن فرآورده گوشتی غیر مجاز به وزن 2 هزار کیلوگرم، از یکی از واحدهای تولیدی در استان کرمانشاه کشف و توقیف شد.

وی افزود: این فرآورده های گوشتی غیر استاندارد شامل کباب لقمه و همبرگر است که در بازرسی های به عمل آمده توسط کارشناسان اداره استاندارد کشف شد.

نیازی گفت: پس از انجام آزمایشات و محرز شدن مغایرت ویژگی های محصول با استانداردهای لازم، محصولات کشف شده در حضور مسئولان شرکت و کارشناسان اداره استاندارد معدوم شد.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بازرسان این اداره با اجرای طرح طاها و انجام بازرسی های مستمر از واحدهای صنعتی و تولیدی، امکان عرضه محصولات غیر استاندارد را به حداقل رسانده اند.