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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۱۶

نیازی به مهر خبر داد:

کشف و امحاء دو تن فرآورده گوشتی غیر مجاز در کرمانشاه

کشف و امحاء دو تن فرآورده گوشتی غیر مجاز در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه از کشف و امحای دو تن فرآورده گوشتی غیر مجاز از یکی از واحدهای تولیدی در استان خبر داد.

محمود رضا نیازی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: تعداد 188 کارتن فرآورده گوشتی غیر مجاز به وزن 2 هزار کیلوگرم، از یکی از واحدهای تولیدی در استان کرمانشاه کشف و توقیف شد.

وی افزود: این فرآورده های گوشتی غیر استاندارد شامل کباب لقمه و همبرگر است که در بازرسی های به عمل آمده توسط کارشناسان اداره استاندارد کشف شد.

نیازی گفت: پس از انجام آزمایشات و محرز شدن مغایرت ویژگی های محصول با استانداردهای لازم، محصولات کشف شده در حضور مسئولان شرکت و کارشناسان اداره استاندارد معدوم شد.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بازرسان این اداره با اجرای طرح طاها و انجام بازرسی های مستمر از واحدهای صنعتی و تولیدی، امکان عرضه محصولات غیر استاندارد را به حداقل رسانده اند.

 

کد مطلب 2467082

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