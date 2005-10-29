به گزارش خبرگزاري"مهر" ، متن اين بيانيه به اين شرح است : اكنون كه با عنايات خداي تبارك و تعالي و در پي تلاش ‌هاي بي ‌وقفه و ارزشمند مجمع تشخيص مصلحت نظام، بخش عمده ‌اي از سياست ‌هاي كلي در عرصه‌هاي مختلف و سند چشم ‌انداز 20 ساله‌ كشور تدوين و از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده، و كميسيون نظارت مجمع رسما تشكيل شده و آغاز به كار نموده است، نكاتي را به آگاهي ملت بزرگوار ايران و انديشمندان و صاحب ‌نظران مي ‌رساند:

1- تعيين سياست‌ هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق بند يك از اصل 110 قانون اساسي از وظايف و اختيارات رهبري است.

سياست ‌هاي كلي جايگاه مهمي در ايجاد هماهنگي و انسجام بين قواي مختلف و فرآيند اجرايي، تقنيني و قضايي كشور دارد. اين سياست ‌ها، كه با استفاده از نظريات كارشناسان ارشد كشور تدوين مي ‌شود، آهنگ واحد و هدفمندي را به قوانين، مقررات و برنامه ‌ها مي ‌بخشند و از ايجاد تشتت و تنازع بين نهاد هاي مختلف و ضايع شدن فرصت‌ ها و امكانات كشور جلوگيري مي‌ كنند.

قانون اساسي به منظور "تاثيربخشي" سياست‌هاي كلي، "نظارت بر حسن اجراي سياست ‌هاي كلي نظام" را طبق بند 2 از اصل 110 به عهده‌ رهبري گذاشته است.

مقام معظم رهبري هم بر اساس قسمت پاياني اصل 110، نظارت بر حسن اجراي سياست‌ هاي كلي نظام را در تاريخ 17/1/1377 به مجمع تشخيص تفويض نمودند. معظم‌ له در تاريخ‌هاي 1/2/1378 و 20/12/1379 مجددا بر تفويض وظيفه‌ نظارت به مجمع تاكيد كردند.

2- تدوين سياست ‌هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آنها، امري بديع و نيازمند دقت خاص و پرهيز از شتاب ‌زدگي است؛ به علاوه ماهيت اين نظارت متفاوت از اقدامات رايج و معمول دستگاه‌ هاي نظارتي كشور است.

مجمع در 8 سال گذشته به تدوين سياست ‌هاي كلي نظام در بخش‌هاي مختلف و سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي سوم و چهارم و تقديم آن به رهبري پرداخت و بدين ترتيب مقدمات منطقي امر نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي را فراهم كرد.

به علاوه مجمع، به دستور رهبري، سند چشم ‌انداز 20 ساله را تنظيم و افق ايران توسعه ‌يافته را با استفاده از توان كارشناسي كشور ترسيم نمود. اين سند كه گام بلندي در امر برنامه ‌ريزي كلان كشور به حساب مي‌ آيد، افتخاري براي ايران و الهام ‌بخش حركت‌ هاي فشرده و منسجم به سوي پيشرفت و تعالي كشور است.

پس از تفويض اختيار رهبري (سال 1377)، در هنگام تدوين مقررات در دبيرخانه‌ مجمع و ضمن بحث‌ هاي كارشناسي در جلسات مجمع مسائل مهمي در مدنظر قرار گرفت از جمله: تكراري نبودن نظارت مجمع، عدم مداخله در اجرا و تقنين و قضا، پرهيز از ايجاد مشكل و محدوديت در عمل و در روند ايفاي وظايف قوا، گرفتار نشدن در سازمان عريض و طويل، تعريف روشن حدود و ثغور نظارت و مراعات كامل آنچه قانون اساسي خواسته است.

3- پس از تدوين پيشنهاد نهايي قرار شد فرصت كافي به روساي وقت سه قوه داده شود، تا كارشناسي تكميلي و مستقل خود را معمول و نظر رسمي خود را نسبت به مقررات نظارت ابراز دارند.

با اين فرايند، پس از مدتي طولاني، نظريات روساي سه قوه دريافت شد و مجددا مجمع به بحث درباره‌ مقررات نظارت پرداخت و در جلسات فشرده، با حضور و توافق روساي سه قوه مقررات نظارت در تاريخ 21 / 3 / 1384 تصويب گرديد كه شيوه و قلمرو نظارت را مشخص كرده است.

رهبري در تاريخ 20 / 6 / 1384 با برخي اصلاحات متن مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي را تاييد و به مجمع ابلاغ فرمودند.

شايان ذكر است كه طبق ذيل اصل 112 قانون اساسي مقررات راجع به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد و مقررات راجع به نظارت هم همين روند را طي كرده است.

4- اينك اميد است با تشكيل اين كميسيون و امكان حضور روساي سه قوه در آن، امر نظارت مجمع بر حسن اجراي سياست‌ هاي كلي، صرفا بر مبناي قانون اساسي و در چارچوب تفويض اختيار رهبري، با ساز و كاري به حداقل كاهش يافته و بدون تشكيلات موازي، و با هدف جمع ‌آوري اطلاعات و توليد شاخص‌ هاي روشن براي تبيين چگونگي تحقق سياست‌هاي كلي در اجرا، تقنين و قضا به شايسته ‌ترين نحو انجام گيرد تا رهبري بتوانند نظارت اساسي خود را اعمال كنند.