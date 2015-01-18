به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه دوره دانشافزایی اساتید ایرانشناسی، با برگزاری ضیافت شام به افتخار این استادان، در محل سالن تشریفات این سازمان و با حضور جمعی از اصحاب علم و فرهنگ و رسانه و همچنین ابوذر ابراهیمیتركمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عبدالرضا عزیزی، رmیس كمیسیون اجتماعی مجلس، عبدالكریم نیكخواه، معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی و اساتید ایرانشناسی شركتكننده در این دوره ـ شامل ۶ ایرانشناس از روسیه، ۲ ایرانشناس از بلغارستان و ۳ ایرانشناس از لهستان ـ برگزار شد.
حضور ایرانشناسان خارجی در کشور پررنگتر خواهد شد
قهرمان سلیمانی، معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در آغاز این آئین در سخنانی كوتاه، گفت: در طی برگزاری این دوره علمی، هم درسهای نظری ارایه شد و هم این كه ایرانشناسان خارجی از نزدیك با ظرفیتهای ایران امروز آشنا شدند. برگزاری این دوره فتح بابی خواهد شد برای برگزاری دورههای آینده تا ایرانشناسان با حضور در ایران، بتوانند از فضای ایران امروز، به درك عینی دست یابند.
همچنین عبدالرضا عزیزی، رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس، با حضور در جایگاه سخنرانی، با قدردانی از تبلیغ ایران توسط ایرانشناسان، از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به عنوان سازمانی یاد كرد كه با فعالیتهای خود دوشادوش سفارتخانههای ایران در خارج از كشور، به معرفی ایران اسلامی میپردازد.
وی با بیان اینكه مجلس شورای اسلامی وظیفه خود میداند تا از سازمانهایی چون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حمایت كند، گفت: ایران، از ۶ هزار سال پیش به صورت متوالی دارای دولت بوده كه در دنیا بینظیر است. در تخت جمشید، در حكاكی چهرههای سربازانی كه برای شاهان ایرانی هدایا میآورند، خشونت دیده نمیشود كه نشاندهنده رضایت آنها از حكمرانان ایرانی است.
رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس، همچنین اشارهای به آمارهای ارائه شده توسط سازمان صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی کرد و گفت: با توجه به آمارهای ارائه شده، گردشگران خارجی كه از ایران بازدید میكنند، ۲۰ درصد افزایش داشتهاند و با آشنایی با ایران ۴ فصل كه اختلاف دمایی در دو نقطه آن گاه تا بیش از ۴۰ درجه میرسد، به تبلیغ ایران واقعی میپردزند. هر كشوری كه به ایران حمله كرد و آن را تسخیر كرد، در فرهنگ آن ذوب شد و حتی پادشاهان مغول با حضور در ایران تحت تأثیر فرهنگ ایرانی، اسلام آوردند و مسلمان شدند.
خارجیهایی كه خود را ایرانی نامیدند
در ادامه برگزاری این مراسم، مجری برنامه از تعدادی از ایرانشناسان خواست تا در سخنانی كوتاه، نظر خود را درباره حضور در ایران و این دوره دانشافزایی بیان كنند که «متیوش كلاگیس»، ایرانشناس لهستانی خود را ایرانی و ایرانیان دنیا را هموطن خود خواند كه با تشویق حاضران مواجه شد. همچنین خانم پروفسور مارینا ریسنر، ایرانشناس روس و استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاههای روسیه، پس از درخواست مجری برنامه، این ابیات از حافظ را خواند:
اگر آن ترک شیرازی، به دست آرد دل ما را / به خال هندویش بخشم، سمرقند و بخارا را
بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت / کنار آب رکنآباد و گلگشت مصلا را
در ادامه آرتور آمبارتسومیان از روسیه كه خود را دانشمند در زبان فارسی باستان، معرفی كرد، شعری از نظامی گنجوی را به زیبایی قرائت كرد كه تحسین حاضران را در پی داشت.
همچنین غلامعلی حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی در سخنانی با قدردانی از برپایی این دوره در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گفت: ایرانشناسی از جهات مختلف قابل اهمیت است، نخست اینکه ایران دارای یك تمدن بسیار کهن است و نشانههای تمدن ایران به ۷ هزار سال پیش بازمیگردد. برای نمونه در کاوشهای باستانشناسی اطراف تهران، آجرهای پختهای با قدمت ۷ هزار سال كشف شدهاند و این سابقه دیرین، خود شایسته تأمل است.
وی در ادامه، استمرار تمدن ایران ـ چه قبل و چه بعد از ورود اسلام به ایران ـ را دومین نكته اهمیت ایرانشناسی عنوان كرد و افزود: تمدنهای قدیمی چین، مصر، ایران و هند، همچنان جریان زنده خود را حفظ کردهاند و سابقه بسیار طولانی دارند. ایران در این میان، حوادث بسیار عظیمی را پشت سرگذاشته است، اما تمدنش باقی مانده است، حتی بزرگترین این تحولات، یعنی ورود اسلام به ایران، با هویت ایرانی همساز شده و هویت ایرانی در كنار اعتقاد اسلامی، باقی مانده است.
ایرانیان با آمدن اسلام، دین و خط خود را تغییر دادند ولی زبانشان را عوض نكردند
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همین كه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، عهدهدار برگزاری دوره ایرانشناسی برای ایرانشناسان خارجی میشود، نشانه آن است که امروز در انقلاب اسلامی، رابطه اسلام و ایران، یك رابطه حل شده است. ایرانیان با آمدن اسلام، دین و خط خود را تغییر دادند ولی زبانشان را عوض نكردند؛ بنابراین این استمرار برای مطالعات ایرانشناسی خیلی مهم است.
رئیس بنیاد سعدی، سخنان خود را اینگونه ادامه داد: نكته دیگری كه ایرانشناسی را مهم میسازد، وضع ایران امروز است. ایران امروز كشوری است كه با انقلاب اسلامی، در دنیای امروز، حرفی برای گفتن دارد. این کشور ۳۶ سال است علیرغم بیشترین فشارها (اقتصادی و سیاسی) توسط بالاترین قدرتها، در منطقه بیشترین تأثیر را گذاشته و باثباتترین كشور است.
وی با اشاره به اینکه ایرانیان توانستهاند به مباحث نظری رابطه ایران و اسلام، پاسخ قانعکننده دهند، گفت: با دوری از افراط و تفریط سعی کردهایم، جایگاه ایران و اسلام را در جهانبینی خود تعریف کنیم.
حدادعادل همچنین با بیان اینكه در میان ایرانشناسان جهان، ایرانشناسان حوزه شرق، یعنی روسیه و کشورهای مجاور آن جایگاه ویژهای دارند، گفت: ایرانیان سرمایه به دست آمده توسط ایرانشناسان حوزه شرق را سرمایهای ارزشمند میدانند و محققان ایرانی در دههای اخیر، به طرق گوناگون از دستاوردهای ایرانشناسان روسی استفاده کردهاند.
وی اشارهای هم به تحولات دهههای اخیر در ایران و روسیه کرد و گفت: این تحولات فضا را برای کار و همکاری بیشتر فراهم کرده است.
این نماینده مجلس همچنین درباره فعالیتهای ایرانشناسی در داخل كشور، اظهار كرد: در ایران تلاش شده تا ایرانشناسی به شكل یک رشته بومی ارایه شود. تا ۵۰ سال پیش هرگاه سخن از ایرانشناسی و به ویژه در حوزه زبانهای باستانی بود، نام ایرانشناسان خارجی به ذهن میرسید؛ ولی در دهههای اخیر، در ایران حرکت به این سمت بوده است که ایرانشناسی و زبانشناسی و دانش زبانهای كهن ایرانی در خود ایران تحقیق و مطالعه شود.
وی همچنین با معرفی فعالیت فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همچنین بنیاد سعدی خطاب به ایرانشناسان خارجی شركتكننده در این دوره، گفت: بنیاد سعدی به نام سعدی برای گسترش زبان فارسی در دنیا و آموزش آن در جهان به خارجیان، راهاندازی شده است.
وی همچنین گفت: برخی مردم كشورهای همسایه ما، دانشمندانی را كه ما متعلق به فرهنگ ایرانی میدانیم، به استناد محل تولد و یا وفات این دانشمندان، متعلق به كشور خود میدانند؛ اما اگر از تقسیمبندیهای جغرافیایی امروز فراتر برویم، همه این دانشمندان مانند ابنسینا، ناصرخسرو، فارابی، مولوی و ... به فرهنگی تعلق دارند كه فرهنگ حاكم و غالب بر همه این سرزمینها بوده است.
حدادعادل در پایان سخنان خود تأكید كرد: آن فرهنگ عمدتاً رنگ ایرانی داشته و ملاک آن هم زبان فارسی است؛ یعنی اینكه فرهنگ ایرانی حضوری پررنگ بر همه كشورهای منطقه داشت و این سخن كاملاً علمی است.
بر اساس این گزارش، دهمین دوره ایرانشناسی، به همت مركز توسعه همكاریهای علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همكاری جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی و شركت حامیان میراث فرهنگی، از روز یكشنبه ۱۴ دی آغاز شده بود و دیشب، با اهدای گواهینامه به پایان رسید. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با هدف بهروزرسانی اطلاعات اساتید ایرانشناسی دانشگاههای خارجی، تقویت توان علمی و بالا بردن سطح آگاهی استادان رشته ایرانشناسی و همچنین ارایه چهره حقیقی فرهنگ و تاریخ تمدن ایران به مردم و جامعه دانشگاهی خارج از كشور، اقدام به برگزاری دوره بازآموزی اساتید ایرانشناس میكند. در دهمین دوره ۱۱ نفر از اساتید ایرانشناس و زبان فارسی كشورهای روسیه، لهستان و بلغارستان طی ۱۵روز در محل دانشكده دانشگاه علامه طباطبایی، دوره بازآموزی را سپری كردند.
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