جزئیات دستگیری و بازداشت سه مسئول متخلف ورزش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنی خو مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مرکزی حراست وزارت ورزش و جوانان در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت ورزش به تشریح ابعاد دستگیری و بازداشت تعدادی از متخلفان مرتبط با ورزش پرداخت
* اخیراً چند متخلف در حوزه وزارت ورزش بازداشت شده اند
حسب دستور وزیر محترم، جناب آقای دکتر گودرزی، موضوع سالمسازی و مقابله با ناهنجاریها در وزارت ورزش و جوانان به صورت جدّی در دستورکار مجموعه حراست و سایر دستگاههای نظارتی قرار گرفت. در همین رابطه تحقیقات جامعی در بخشهای مختلف صورت پذیرفت که هفته گذشته یکی از موارد، به نتیجه رسید؛ و در نهایت با همکاری نهادهای نظارتی و همراهی بسیار خوب مقام محترم قضایی، سه نفر از متخلفان که یک نفر انها در وزارت ورزش و جوانان دارای مسئولیت ستادی و دو نفر دیگر خارج از مجموعه مدیریتی ورزش ولی مرتبط با ان هستند بازداشت شدند.
با عنایت به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات است، فلذا ارایه اطلاعات بیشتر در حوزه اختیارات دستگاه قضایی میباشد. همان طور که گفته شد این امر در راستای سیاستهای وزیر ورزش و جوانان انجام و پیگیری شد و دستگاههای نظارتی و مدیران وزارتخانه حسب وظیفه قانونی و شرعی خود و در جهت تحقق منویات مقام عظمای ولایت و تاکیدات ریاست محترم جمهوری با هرگونه تخلف بدون کمترین ملاحظهای به صورت جدّی برخورد خواهند کرد.
در ضمن لازم به یادآوری است که در حال حاضر صرفاً برخی اتهامات نسبت به این افراد مطرح است؛ از این روی رعایت حرمت و آبروی افراد امری ضروری و واجب است؛ چه بسا در خصوص برخی و یا تمامی اتهامات قرار منع تعقیب صادر شود. بنابر این از همه عزیزان انتظار داریم تا صدور رأی قطعی از هرگونه گمانهزنی و پیشداوری پرهیز کنند.
* با توجه به تاکیدات مسئولان نظام و قوانین موجود، شما به عنوان یکی از بخشهای مهم در امر مبارزه با فساد در حوزه ورزش، دلایل بروز فساد را چه میدانید؟
همانگونه که اطلاع دارید عرصه ورزش کشور به دلایل متعدد، مورد توجه جریانات مختلف سیاسی و اقتصادی بوده است. در گذشته شخصیتهای مختلف با توجیه تلاش برای جلب و جذب حمایتهای مادی و معنوی وارد بدنه مدیریتی و تصمیمگیری ورزش شدهاند؛ و از آن جا که این عرصه همواره قرین شهرت، محبوبیت و ... بوده و میباشد، جذابیت لازم و کافی را برای گروهها و فعالین اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داشته و دارد. فارغ از مطالعات گسترده و بررسیهای کارشناسی که در مورد دلایل، عوامل و بسترهای بروز انواع فساد و ناهنجاری در جوامع مختلف و از جمله ایران انجام شده است؛ به طور کلی اهم دلایل بروز ناهنجاریها و فساد در ورزش کشور را در موارد زیر میتوان جستوجو کرد:
فقدان شفافیت لازم در سیستمهای مالی و درآمدی فدراسیونهای ورزشی
انتصاب افراد غیرمتخصص در حوزه ورزش
عدم رعایت شرایط احراز مسئولیت، صلاحیتهای اخلاقی و فنی کارگزاران حوزه ورزش
حاشیههای امن ناشی از وابستگی فردی و اجتماعی
طولانی شدن روند رسیدگی به تخلفات در مراجع مختلف
* با توجه به این توضیحات چه اقداماتی برای مقابله با فساد در ورزش کشور انجام شده است؟
به دنبال بخشنامه معاون اوّل محترم ریاست جمهوری در دی ماه 1392 مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه داشتهاند و با تاکیدات و حمایتهای جناب آقای دکتر گودرزی، مقام محترم وزارت ورزش و جوانان و اهتمام جدّی ایشان برای سالمسازی عرصه ورزش و مقابله با هرگونه ناهنجاری، ویژهخواری و فساد در ورزش کشور، اقدامات و برنامههای ذیل توسط بخشهای نظارتی و مدیریتی وزارت ورزش و جوانان اجرا شده است.
1. تشکیل ستاد مبارزه با فساد در وزارت ورزش و جوانان
2. پیگیری «شعبه تخصصی ورزش» برای رسیدگی به جرایم و تخلفات عرصه ورزش
3. تدوین نظامنامهها و آییننامههای لازم برای جلوگیری از حاکمیت و رفتارهای فردی و سلیقهای
4. شفافسازی و نظاممند کردن نحوه ورود حامیان مالی در عرصه ورزش؛ به عنوان مثال میتوان به برگزاری مزایده واگذاری تبلیغات محیطی لیگهای فوتبال اشاره کرد.
5. تلاش برای نظارت هدفمند در مزایدهها و مناقصات حوزه وزارت ورزش و جوانان؛ در این زمینه با تلاش و دقت کارشناسان و مدیران حوزه ورزش، موفق شدیم از طریق مزایده و ایجاد رقابت سالم، فعالیتهای مختلف را با قیمتی بسیار بالاتر از قبل به بخش خصوصی واگذار کنیم.
6. پیگیری تخلفات و تلاش برای احقاق حقوق عمومی و رسیدگی به شکایات از طریق تشکیل پروندههای قضایی و ارسال به محاکم ذیصلاح و اصلاح رویهها و فرآیندها
7. اجرای طرح فروش آنلاین بلیط مسابقات فوتبال به عنوان اقدامی سیستمی در راستای شفافسازی درآمدها
8. اجرای جدّی دولت الکترونیک با هدف کاهش دخالتهای فردی و مشکلات ناشی از آن
در پایان ذکر این نکته را ضروری میدانم که در عرصه ورزش کشور شاهد حضور و فعالیت انسانهای وارسته و شریفی هستیم که صادقانه و شبانه روزی در حال تلاش برای اعتلای نام کشور عزیزمان هستند، از این روی اگر سخن از فساد در این حوزه مطرح میشود، دقیقاً با هدف دفاع و صیانت از حقوق خیل عظیم ورزشکاران، مربیان و مدیران خدومی است که بی ادعا در حال پرورش جوانان کشورمان و افتخارآفرینی برای ایران اسلامی هستند.
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