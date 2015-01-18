به گزارش خبرنگار مهر، هرساله سفرهای نوروزی از روزهای قبل از فرارسیدن عید نوروز آغاز میشود و تعداد زیادی از متقاضیان نوروزی با انواع وسایل حمل و نقل به سفر می روند که در این میان، حمل و نقل هوایی از مهمترین وسایل جابجایی مسافران نوروزی به شمار می رود.
براین اساس در سال گذشته جابه جایی بالایی در بخش مسافرت هوایی صورت گرفت که هرچند نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته بود اما بازهم تعداد بالایی از جابهجاییها را شامل میشد.
اما موضوعی که در سالهای گذشته به تدریج اتفاق افتاده است، کاهش سهم ایرلاینهای ایرانی از نقل و انتقال مسافران به خصوص در روزهای عید نوروز است بهطوریکه هرساله از سهم ایرلاینهای ایرانی کاسته می شود.
در واقع، مشکلاتی از جمله تحریم و نبود قطعات هواپیما منجر به این شده است که حدود ۱۰۰ فروند هواپیمای ایرلاینهای ایرانی زمین گیر باشند.
از آنجاییکه عید نوروز هم زمان پیک سفرها به شمار میرود و هرساله هزاران مسافر نوروزی از طریق هواپیما به سفر میروند؛ بنابراین امکان اینکه شرکتهای هوایی ایرانی بتوانند پاسخگوی نیاز این تعداد از مسافران باشند، وجود ندارد؛ به همین دلیل شرکتهای هواپیمایی خارجی جایگزین آنها میشوند.
براین اساس، برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان سفرهای هوایی، دولت مجبور است تا مجوز پروازی برای این شرکتها صادر کند که همین امر موجب کاهش سهمیه شرکتهای ایرانی می شود اما این شرکتها هم اذعان میکنند که توان جابهجایی این تعداد مسافر را ندارند.
هر شرکت هواپیمایی خارجی در ایران مجوز پروازهای مشخصی را دارد که در مقابل شرکتهای ایرانی هم مجوز پرواز در آن کشورها را پیدا میکنند اما به دلیل توان کم ایرلاینهای ایرانی، آنها نمیتوانند از تمامی ظرفیت خود استفاده کنند اما شرکتهای خارجی در زمانهای پیک از این سهمیه استفاده کرده و اقدام به جابه جایی مسافران ایرانی میکنند.
این در حالی است که برخی از منابع به کاهش حدود ۵۰ درصدی سهمیه ایرلاینهای ایرانی برای عید نوروز امسال خبر میدهند.
در این باره حمید غوابش دبیر سابق انجمن شرکتهای هواپیمایی در گفتگو با مهر گفت: به طور معمول شرکتهای خارجی، بخشی از سفرهای خارجی مسافران ایرانی را پوشش میدهند و نمی توانند از سهمیهای که در توافقنامه آمده بیشتر استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در حالت عادی ایرلاینهای ایرانی کمتر از سهمیههای توافقنامهها استفاده میکنند، بیان کرد: وقتی با کشوری توافقنامه هوایی داریم، بهطور مساوی میتوانیم از حق پرواز در آن کشورها استفاده کنیم اما ما به دلیل نبود ناوگان، پروازهای کمتری نسبت به سهمیه انجام میدهیم.
غوابش با تاکید بر اینکه آنها از سهمیه خود استفاده میکنند، افزود: در زمانهای مختلف آنها درخواست استفاده از سهمیه شان را میکنند و به دلیل اینکه شرکتهای ایرانی توان جابهجایی بالای مسافر را ندارند؛ بنابراین بهطور طبیعی سهم آنها بیشتر میشود.
وی دلیل دیگر را این دانست که شرکتهای خارجی، خارج از توافقنامه هم به دلیل کمبودن توان ایرلاینهای ایرانی سهمیه میگیرند تا در زمانهای پیک مانند عید نوروز مسافران بدون مشکل جابهجا شوند.
دبیر سابق انجمن شرکتهای هواپیمایی تصریح کرد: بهطور معمول در ایران برای پاسخگویی به نیاز مسافران با درخواست مجوزهای موردی از سوی شرکتهای خارجی داده موافقت میشود اما آن کشورها با مجوزهای موردی موافقت نمیکنند، زیرا توان داخلی آنها جوابگوی مسافران است.
در مجموع این عوامل دست به دست هم داده و به کاهش سهم ایرلاینهای ایرانی در زمانهای پیک سفر منجر میشود تا تعداد زیادی از مسافران نوروزی ایرانی را ایرلاینهای خارجی جابهجا کنند.
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