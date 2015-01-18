به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالیرتبه علمی آموزشی دانشکده دفاع ملی عمان به سرپرستی «سرلشکر سالم بن مسلم بن علی قطن» با دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار کردند.



سردار فدوی در این دیدار با بیان اینکه در بین کشورهای همسایه از گذشته تا به امروز با عمان روال کاری برقرار و مطلوبی داشته ایم گفت: به گواه تمامی استراتژیست‌های دنیا، منطقه‌ای که ما در آن به سر می بریم مهمترین جغرافیایی است که می توان از آن یاد کرد و خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز که مابین ایران و عمان قرار گرفته از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است.



وی با اشاره به شاخصه های برخورداری از توان نظامی اظهار داشت: انسان مسلمانی که به وعده الهی باور دارد باید محور توان نظامی باشد، در ارتش آمریکا و ارتش‌های مشابه این عامل وجود ندارد و این موضوع وجه تمایز یک نیروی انسانی معتقد و از جان گذشته با نیرویی است که با هدف زنده ماندن پای در میدان جنگ می گذارد.



دریادار فدوی با یادآوری سابقه تقابل نیروی دریایی سپاه با آمریکایی ها در خلیج فارس تصریح کرد: سپاه به برکت خون شهدا و عنایت خداوند متعال نظریه ای متفاوت برای مقابله با آمریکا در خلیج فارس ارائه کرد که به «روال شناورهای تندرو» معروف شد که بر مبنای نیروی انسانی با ایمان و عمل اسلامی و انقلابی شکل می گرفت.



وی افزود: آمریکایی ها نیز بعد از مدتی درصدد به کارگیری این رویکرد بر آمدند اما به دلیل آنکه نیروی انسانی آنها شاخصه های لازم را دارا نبود با اذعان به شکست خود اعلام کردند که در سال ۲۰۱۵ به دنبال جایگزین کردن شناورهای تندرو بدون سرنشین به سازمان نیروی دریایی آمریکا هستند.



فرمانده نیروی دریایی سپاه انطباق با تهدیدات کشورها را دومین شاخصه توان نظامی عنوان و با بیان اینکه تهدید ما غیر از آمریکا کسی نیست تصریح کرد: آمریکا از لحاظ عملی در شرایطی نیست که ما را تهدید کند اما در کلام این را اعلام می کند.



وی خاطر نشان کرد: توان نظامی و دفاع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس مبانی شکل گرفته که بتواند به مقابله با تهدیدات آمریکایی رفته، ایستادگی کند و پیروز عرصه نبرد باشد.



دریادار فدوی با اشاره به اعتراف آمریکایی‌ها بر ضرورت تغییر استراتژی در برابر راهبرد دریایی سپاه در خلیج فارس گفت: مقامات نظامی آمریکا در سخنانشان اذعان کردند که ۱۳ میلیارد دلار صرف ساختن ناو هواپیما بر می کنند اما سپاه با قابلیت های تندرو می تواند آن را غرق کند.



وی با اشاره به سابقه دشمنی آمریکایی‌ها با انقلاب اسلامی، توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران را بازدارنده و خنثی کننده توطئه های دشمنان توصیف کرد.



فرمانده نیروی دریایی سپاه با تاکید بر اینکه کشورهای مسلمان دشمنی جز آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی ندارند گفت: کشورهای منطقه مانند خانواده ای هستند که میان آنها ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و در این دیدار تلاش کردیم در موضوعات مرتبط به ویژه تنگه هرمز روالی را برقرار کنیم که نتیجه آن عزت کشورهای منطقه باشد.



همچنین در این دیدار سرلشکر «سالم بن مسلم بن علی قطن» فرمانده دانشکده دفاع ملی عمان با ابراز خرسندی از حضور در ایران گفت: دانشکده های دفاع ملی در تمامی کشورها مسائل راهبردی را در اولویت قرار می دهند و ما برای شناخت مولفه های قدرت ملی در مباحث مطالعاتی اولین سفر خارجی خود را از کشور دوست و همسایه خود جمهوری اسلامی ایران انتخاب کردیم.



وی خاطر نشان کرد: در این سفر سردار فدوی ما را از راهبرد سپاه مطلع کرد که این پیشرفت ها و دستاوردهای سپاه برای ما خوشحال کننده است.



گفتنی است در پایان این دیدار هدایایی به رسم یادبود به هیات عمانی اهدا شد و فرمانده دانشکده دفاع ملی عمان نیز نشان این دانشکده را به فرمانده نیروی دریایی سپاه تقدیم کرد.