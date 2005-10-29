دانشجويان قدر فضاي آرام دانشگاه ها را بدانند // پيشرفت دانشگاه آزاد شاهرود چشمگير است

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، جلالي اظهار داشت: بايد اعتراف كرد با اينكه يكسال بيشتر از مسئوليت رياست جديد اين دانشگاه نمي گذرد به رغم همه مشكلاتي كه وجود دارد تلاش هاي بسيار موثر و خوبي صورت گرفته است.

وي كه در جمع اعضاي نشريه دانشجويي اينجا فرداست حضور يافته بود ادامه داد: دوران دانشجويي، دوراني پر تلاش و پويا است و امروزه اگر نشريات دانشجويي امكانات كمي دارند بايد بدانند كه در زمان دانشجويي ما حتي همين امكانات كم هم نبود. پس بايد قدر اين فضاهاي آرام را دانست و در فعاليت هاي گروهي حضوري فعال داشت.

وي شركت در تشكيلات اين نشريات را آشنايي به كارهاي جمعي دانست و گفت: شما دانشجويان در كارهاي دسته جمعي تجربه مي آموزيد.



لازم به ذكر است كه نشريه دانشجويي اينجا فرداست يكي از نشريات فعال با داشتن 200 عضو دانشجويي است كه 2 شماره از آن منتشر شده است.

در پايان اين نشست، اعضاي نشريه با اهداي لوح تقدير از نماينده مردم شاهرود و رئيس دانشگاه واحد شاهرود تقدير كردند.



دكتر بديعي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود نيز ضمن تشكر از تمامي مسئولين بالاخص دكتر جلالي به خاطر حمايت هاي بي دريغ در زمينه فعاليت هاي دانشگاه، گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در مدت مسئوليتش را بر شمرد.