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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۴۱

اعتراض آلمانی ها به توافقنامه تجارت آزاد اتحاديه اروپا و آمريکا

اعتراض آلمانی ها به توافقنامه تجارت آزاد اتحاديه اروپا و آمريکا

آلمانی ها با برگزاری تظاهراتی نسبت به توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، هزاران نفر از ساکنان شهر برلین، پایتخت آلمان در اعتراض به توافقنامه مشارکت سرمایه گذاری و تجارت کشورهای دو سوی اقیانوس آرام که اتحادیه اروپا و آمریکا در حال مذاکره درباره آن هستند، تظاهرات کردند.

گزارش ها، برگزارکنندگان این تظاهرات را حدود 50 هزار نفر تخمین زدند که با تلاش اتحادیه های کشاورزی و سازمان های حفاظت از محیط زیست به خیابان ها آمده اند.

بنا برگزارش ها، اگر توافقنامه تجارت آزاد اروپا و آمریکا امضا شود همه موانع تجاری بین دو طرف از میان برداشته خواهد شد و خرید و فروش کالا و خدمات بین اتحادیه اروپا و آمریکا آسان خواهد شد. بیش از یک میلیون نفر در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا با امضای دادخواستی، خواستار توقف مذاکرات مربوط به این توافقنامه شده اند.

کد مطلب 2467103
شقایق لامع زاده

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