اعتراض آلمانی ها به توافقنامه تجارت آزاد اتحاديه اروپا و آمريکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، هزاران نفر از ساکنان شهر برلین، پایتخت آلمان در اعتراض به توافقنامه مشارکت سرمایه گذاری و تجارت کشورهای دو سوی اقیانوس آرام که اتحادیه اروپا و آمریکا در حال مذاکره درباره آن هستند، تظاهرات کردند.

گزارش ها، برگزارکنندگان این تظاهرات را حدود 50 هزار نفر تخمین زدند که با تلاش اتحادیه های کشاورزی و سازمان های حفاظت از محیط زیست به خیابان ها آمده اند.

بنا برگزارش ها، اگر توافقنامه تجارت آزاد اروپا و آمریکا امضا شود همه موانع تجاری بین دو طرف از میان برداشته خواهد شد و خرید و فروش کالا و خدمات بین اتحادیه اروپا و آمریکا آسان خواهد شد. بیش از یک میلیون نفر در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا با امضای دادخواستی، خواستار توقف مذاکرات مربوط به این توافقنامه شده اند.