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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۵۰

"ناصر العطیه" قهرمان رالی داکار شد

"ناصر العطیه" قهرمان رالی داکار شد

اتومبیلران قطری برای دومین بار به عنوان قهرمانی رقابتهای رالی داکار دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر العطیه که در بازی‌های المپیک 2012 لندن موفق شده بود در رشته اهداف پروازی تیراندازی به مدال برنز دست پیدا کند روز شنبه موفق شد برای دومین بار با خودروی مارک "مینی" خود به عنوان قهرمانی دست پیدا کند.

العطیه در سال 2011 هم به عنوان قهرمانی این رقابتها رسیده بود.

وی گفت: از اینکه این جام را برده ام خوشحالم. واقعا برایم لحظه ویژه ای بود. واقعا فوق العاده است که شما از ابتدا بر رقابتها مسلط باشید و بتوانید مسابقه را کنترل کنید.

از وی در خصوص برنامه های آینده اش پرسیدند. العطیه گفت: می خواهم به پیروزی های خود ادامه دهم.

العطیه و راننده همراهش "متیو بامل" مسر 9 هزار کیلومتری را در 14 روز طی کردند.

کد مطلب 2467110

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