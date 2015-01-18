چند نکته در مورد گل سردار آزمون و خواستگارانی که از راه رسیدند!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آندو که روی چمن شروع کرد به سر خوردن، سردار چشم‌هایش را تیز کرد و روی پنجه بلند شد و شروع کرد به حرکت آرام و زیگزاگی، تیموریان مثل عقاب توپ را از روی پای بازیکن قطری دزدید، درست مثل تکلی که روی پای لیونل مسی زد و توپ او را هم قاپید و آن را کادو پیچ کرده به دژاگه رساند، توپ که به دژاگه رسید، سردار شروع کرد به دویدن تا خودش را موازی (رو دست) با اشکان نگه دارد.

دژاگه که پاس داد انگار دنیا مثل آوار روی سر آزمون فرو ریخت چون اشکان به جلو پاس نداد (نمی توانست پاس بدهد) بلکه به پشت سرش پاس داده بود، سردار اما در کمتر از صدم ثانیه خودش را پیدا کرد و تصمیم گرفت کاری را انجام بدهد که پیش از این با شیطنت و خنده در زمین فوتبال گنبد کاووس انجام می داد، این یعنی چرخش 360 درجه ای، یک دور باید می چرخید و با پشت پا توپ را به پشت سر خودش و رو به دروازه حریف روانه کند و باز باید یک دور دیگر هم می زد تا اگر توپ روی مسیر درست قرار گرفته بود آن را به سمت دروازه حریف شوت کند.

در واقع آزمون چند حرکت را با هم انجام داد حرکتی ترکیبی با این اتفاق ها: 1- چرخیدن به عقب 2- استپ در حرکت 3- دوباره چرخیدن و رودر رو شدن با دروازه 4-تعقیب توپ به صورت همزمان 5- رسیدن به توپ 6- دیدن موقعیت دروازه 7- و البته یک ضربه نرم که به سینه دروازبان برخورد نکند و توی دروازه برود. آزمون همه اینها که برشمردیم را در عرض یک ثانیه انجام داد! نه اینها تصادفی و شانسی نیست، واقعی است، این درست که موهایش شبیه است اما «سوباسا اوزارا » را نگاه نمی کردیم بلکه سردار را در عالم واقعیت دیدیم.

نیستلروی لقب خوبی بود که کی روش به او داد، آقای روانشناس بهتر از همه می دانست جوان شیطان فوتبال ایران نیازمند تعریف مربی اش است. او اعتماد به نفس لازم را داشت و کی‌روش بدون تردید همه اعتمادی را که لازم داشت به این پسر بچه داد. البته برخی از فاصله چند هزار کیلومتری این نکته را نفهمیدند و حتی اعلام کردند که گل آزمون شانسی بوده که امیدواریم جوان فوتبال ایران این مصاحبه ها را نخوانده باشد.

البته اگر خوانده باشد یا دیده باشد هم باید برای او - سردارآزمون - فرزند بیست ساله فوتبال ایران نوشت مگر می شود یک انسان به صورت تصادفی بتواند 7 حرکت فیزیکی و بدنی را در کمتر از دو ثانیه انجام بدهد در حالیکه برخی نمی توانند حتی ضربه بغل پای نهایی آن را بدون چرخش و دریبل از پشت و ... به گل تبدیل کنند!

آنجا در گنبد کاووس همه والیبال بازی می کنند و اسب سواری می کنند. زیاد آنها اهل فوتبال نیستند یا اینکه آن را جدی نمی گیرند اما حالا سردار 20 ساله کاری کرده که در گنبد همه نگاهها به استرالیاست. او یک تنه کاری کرد که بسیاری از فیلم های دنیای مجازی و شبکه های مختلف درسراسر دنیا دریبل خاص او را نشان دادند.

البته ونگر باز هم نشان داد در مورد جذب استعدادها از همه جلوتر است. او چندماه پیش از این دریبل فضایی با مربی سردار در روبین کازان تماس گرفته بود و او را برای آرسنال خواستگاری کرده بود تا ثابت کند چرا 18 سال است آرسنال دست از سر او برنمی دارد!

در هر حال آن دریبل در یک ثانیه خواستگارهای فرزند ایران را بیشتر کرده، حالا لیورپول و بارسلونا هم جزو خواستگارهای این پسر جوان هستند، در واقع پیشنهادهایش رویایی است از بندر لیورپول بگیر و با کشتی برو تا بندر بارسلونا و مرکز جزیره مبدع فوتبال!

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* محمد سررشته داری