طبیعت سرسبز هوای گلستان را دارد/ زباله کانون آلودگی شهرهای استان

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۹ دی ماه، هر ساله با نام روز هوای پاک در تقویم وجود دارد و امسال هم این روز با عنوان «دوباره آسمان آبی» نام گذاری شده است. بحران آلودگی هوا يكی از مهم ترين پیادمدهای صنعت است و كاهش اين آلودگی يكی از دغدغه های اصلی مسوولان و مردم كشورهاي صنعتی محسوب مي شود.

با توجه به آمار موجود هر فرد به طور متوسط در روز یک کیلو گرم غذا می خورد، ۱ کیلو و نیم کیلو گرم آب می نوشد و ۱۶ کیلوگرم هوا تنفس می کند، بنابراین آلودگی هوا بیشتر از ۱۱ برابر غذا و آب باعث نگرانی است.

آلودگی هوا برای سلامت انسان، حیوان و گیاهان ضرر دارد

یک کارشناس بهداشت در خصوص پیامدهای آلودگی هوا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آلودگی هوا عبارت است از مخلوط ذرات جامد و گازهای موجود در هوا که برای سلامت انسان، حیوان و گیاهان ضرر دارد.

مطهره اکبری با بیان این‌ که آلاینده‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند، اضافه کرد: به آلاینده‌هایی که به طور مستقیم باعث آلودگی هوا می‌شوند، آلاینده‌های اولیه می‌گویند که از جمله این آلاینده‌ها می‌توان به مونوکسیدکربن ناشی از اگزوز ماشین‌ها و دی اکسید سولفور ناشی از سوختن زغال سنگ اشاره کرد.

وی با اشاره به این ‌که اگر آلاینده‌های اولیه تحت واکنش‌های شیمیایی در هوا قرار گیرند، آلودگی بیشتر می‌شود، خاطرنشان کرد: به این نوع آلاینده‌ها، آلاینده‌های ثانویه می‌گویند و مه دود فتوشیمیایی نمونه‌ای از آلاینده های ثانویه است.

اکبری در خصوص اثرات آلودگی هوا بر انسان ادامه داد: ملکول گازی که امروزه از کارخانه یا منبع آلوده کننده دیگر در گوشه ای از جهان وارد هوا می شود اگر تجزیه نشود و یا تغییر نکند در ریه های انسان ها باعث آسیب جدی می شود.

استفاده از وسایل نقلیه عمومی، دوچرخه، انتقال و ساخت کارخانه ها و پالایشگاه ها به خارج از شهرها می تواند به کاهش آلودگی کمک کند

وی در خصوص ضرورت داشتن هواي پاك گفت: دگرگونی اعمال فیزیولوژیک مانند تنفس، انتقال اکسیژن بوسیله هموگلوبین و دگرگونی دستگاه عصبی از دیگر آسیب های آلودگی هوا است.

وی توضیح داد: استفاده از وسایل نقلیه عمومی، دوچرخه، انتقال و ساخت کارخانه ها و پالایشگاه ها به خارج از شهرها، تهیه بنزین با فرمولی که بهتر بسوزد و کمتر آلودگی ایجاد کند می تواند به کاهش آلودگی کمک کند.

اکبری ادامه داد: با کاشت درختان و ایجاد فضای سبز در شهرها، حفظ و احیای جنگل ها، استفاده از سوخت گاز طبیعی، سرپوشیده کردن فاضلاب ها برای متصاعد نشدن گازهای ناشی از تجزیه آن ها در برابر خورشید، دفع و نابود کردن صحیح زباله ها به ویژه زباله های بیمارستانی می توان از آلودگی هوا جلوگیری کرد.

این کارشناس بهداشت خاطر نشان کرد: بهتر است قبل از هر کاری نگرش های خود را درباره محیط، مسائل محیطی و حفاظت از محیط زیست ارزیابی کنیم و مورد تجدید نظر قرار دهیم.

اکبری با بیان این‌ که زندگی در شهرهای بزرگ علاوه بر مزیت‌ها، همراه با مشکلات و معایب بسیاری است، ادامه داد: یکی از بزرگ‌ ترین معایب آن این است که ساکنان آن، فرصت استنشاق هوای تازه را ندارند و اکسیژن کمتری دریافت می‌کنند و بدن افراد شهرنشین دی اکسیدکربن، سرب و گازهای سمی دیگر را جذب خواهد کرد.

برنامه های آموزشی ما در سنین پایه متمرکز شده است

مسئول آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه و بسته های آموزشی ما بیشتر بر روی رده سنی پایه متمرکز شده است و سعی داریم آموزش های خود را در این رده سنی دنبال کنیم.

کریم محمدی افزود: بزرگسالان و سنین بالاتر نسبت به آموزش ها تاثیر پذیری کمتری دارند و باید سعی کنیم با کار بیشتر بر روی کودکان و نوجوانان نسل آینده را در خصوص مسایل محیط زیستی بیمه کنیم.

وی با بیان اینکه مربیان مهد کودک ها و کودکستان ها تمایل بیشتری برای کار در این زمینه ها دارند، افزود: روز هوای پاک یک روز نمادین است اما ما در تمام طول سال برنامه هایی را برای مهد کودک ها داریم.

مسئول آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: طرح ملی محیط یار را ویژه دانش آموزان مدارس در نظر گرفته ایم و امیدوارم با اجرای آن تغییرات زیادی در این رده سنی مشاهده کنیم.

محمدی با بیان اینکه رسانه ها در افزایش فرهنگ محیط زیستی در بین مردم می توانند تاثیر گذار باشند افزود: در این میان همکاری آن ها با ما می تواند ما را در رسیدن به فرهنگ محیط زیستی بیشتر کمک کند.

وی خاطر نشان کرد: صداو سیما به عنوان رسانه ملی با توجه به اینکه مردم بیشتر وقت خود را در خانه و زمان استراحت با این وسیله پر می کنند می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.

محمدی ادامه داد: ما به عنوان متولی اصلی نمی توانیم تمام بار این مسئولیت را به دوش بکشیم و تمام دستگاه های اجرایی باید در افزایش بیشتر این فرهنگ به ما کمک کنند.

مسئول آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: محیط زیست یک وظیفه عمومی است و باید همه دست به دست هم دهیم تا بتوانیم از این حالت بحرانی که در خصوص محیط زیست ما وجود دارد بیرون بیاییم.

شهرهای استان گلستان در زمره کلان شهرها نیستند

رئیس اداره امور آموزشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرهای استان گلستان در زمره کلان شهرها نیستند و خطر آلودگی هوا ندارند.

عطا گلعلی پور ادامه داد: در استان های گلستان کانون های آلودگی هوا داریم که اگر مدیریت نشود می تواند در افزایش آلودگی تاثیر داشته باشد.

وی افزود: سوزاندن زباله ها، سوزاندن لاستیک های فرسوده، تخلیه فاضلاب های خانگی در کانال ها و جوی ها، سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی به خصوص در ماه های خرداد، تیر و مرداد باعث افزایش آلودگی می شود.

شهرداری ها از طریق بند ۲۰ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری ها می توانند و مکلف هستند با واحدهایی که آلودگی ایجاد می کنند برخورد کنند

گلعلی پور گفت: خودروهای فرسوده، واحدهای صنفی آلاینده و مزاحم مثل ریخته گری ها، درودگری ها، انبارهای سیمان، انبارهای آهن، صافکاری ها، درب و پنجره سازی آلودگی های صوتی و هوا ایجاد می کند.

وی ادامه داد: شهرداری ها از طریق بند ۲۰ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری ها می توانند و مکلف هستند با واحدهایی که آلودگی ایجاد می کنند برخورد کنند.

وی در خصوص کانون های تولید آلودگی گفت: ۱۱ واحد تولید آسفالت در گلستان وجود دارد و این کارخانه ها مجهز به سیستم کنترل آلودگی هوا هستند.

رئیس اداره امور آموزشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان افزود:۴ واحد نئوپان سازی در گلستان وجود دارد که آن ها هم همه به سیستم کنترلی دارند و باید از این سیستم در جهت کاهش آلودگی درست استفاده و مدیریت کنند.

کارخانه پیوند سیمان به صورت منظم میزان آلودگی را تست می کند

وی با بیان اینکه ۲۵ واحد تولید آجر ماشینی و ۱۰ واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه طیور در گلستان است، افزود: کارخانه پیوند سیمان تنها واحد تولید کننده سیمان در گلستان است که به صورت منظم میزان آلودگی را تست و در مرکز پایش ما ثبت می شود.

گلعلی پور ادامه داد: یک واحد نیروگاه هزار مگاواتی گازسوز در علی آباد وجود دارد که این نیروگاه هم پایش لحظه ایی دارد و مرتب ثبت می شود.

وی در خصوص دیگر کانون های تولید آلودگی در گلستان گفت: کوره های زغال سنگ یکی از منشا آلودگی در گلستان است که تعداد زیادی هم در گلستان پراکنده هستند.

وی توضیح داد: تعدادی از این کوره ها به دلیل هزینه های بالای سوخت و غیر استاندارد بودن محصول مجاز به فعالیت نیستند و تعدادی در حال رایزنی هستند تا سیستم گاز سوز شوند.

وی با بیان اینکه خود اظهاری در پایش داریم، افزود: واحدهای مسئول مکلف هستند هر ۳ ماه یک بار خود اظهاری در پایش را از طریق آزمایشگاه های معتمد اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان انجام دهند.

گلعلی پور با اشاره به پیامدهای منفی روحی و روانی ناشی از آلودگی هوا، ادامه داد: این مساله از لحاظ روحی تاثیر منفی دارد و در سلامت مردم تاثیر گذار است.

وی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست به عنوان یک حق الناس مطرح است، افزود: در آموزه های دینی هم به این مساله توجه و تاکیید شده است.