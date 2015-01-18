بررسی اعتراضات دانشجویان بورسیه در جلسه بعدی کمیته

مهدی دواتگری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری جلسه بعدی کمیته رسیدگی به اعتراض بورسیه ها و دستورجلسه آن گفت: زمان جلسه بعدی کمیته رسیدگی به اعتراضات بورسیه ها هنوز اعلام نشده است .

وی ادامه داد: اما مبنای ما شاخص ها، قوانین، آیین نامه ها و مصوبات مرکزی شورای بورس است که در زمان بورس شدن دانشجویان به آنها استناد شده است.

عضو کمیته بررسی به اعتراضات بورسیه ها افزود: در جلسه اول این شاخص ها و قوانین بررسی شد و در مرحله دوم که در جلسه بعدی خواهد بود رسیدگی و تجدید نظر در خصوص اعتراضات واصله از سوی دانشجویان انجام خواهد گرفت.

وی ادامه داد: قانون همه شاخص و مولفه ها را مشخص کرده است بنابراین موارد اعتراضی و مدارک و مستندات لازم به قانون تطبیق داده می‌شود و موارد، موردی و جز به جز و به دقت بررسی می‌شود.

داوتگری تعداد پرونده های دانشجویان بورسیه معترض را اعلام نکرد و در خصوص زمان کلی رسیدگی به پرونده ها و اعلام نتیجه نهایی گفت: نمی توان اکنون زمان مشخصی را اعلام کرد این مساله به زمانی که هر پرونده برای بررسی به خود اختصاص می دهد بستگی دارد.