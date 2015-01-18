  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۲

یک عضو کمیته خبر داد:

بررسی اعتراضات دانشجویان بورسیه در جلسه بعدی کمیته

بررسی اعتراضات دانشجویان بورسیه در جلسه بعدی کمیته

عضو کمیته بررسی به اعتراضات بورسیه ها گفت: در جلسه بعدی، اعتراضات واصله دانشجویان بورسیه به کمیته توسط اعضا بررسی می شود.

مهدی دواتگری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری جلسه بعدی کمیته رسیدگی به اعتراض بورسیه ها و دستورجلسه آن گفت: زمان جلسه بعدی کمیته رسیدگی به اعتراضات بورسیه ها هنوز اعلام نشده است .

وی ادامه داد: اما مبنای ما شاخص ها، قوانین، آیین نامه ها و مصوبات مرکزی شورای بورس است که در زمان بورس شدن دانشجویان به آنها استناد شده است.

عضو کمیته بررسی به اعتراضات بورسیه ها افزود: در جلسه اول این شاخص ها و قوانین بررسی شد و در مرحله دوم که در جلسه بعدی خواهد بود رسیدگی و تجدید نظر در خصوص اعتراضات واصله از سوی دانشجویان انجام خواهد گرفت.

وی ادامه داد: قانون همه شاخص و مولفه ها را مشخص کرده است بنابراین موارد اعتراضی و مدارک و مستندات لازم به قانون تطبیق داده می‌شود و موارد، موردی و جز به جز و به دقت بررسی می‌شود.

داوتگری تعداد پرونده های دانشجویان بورسیه معترض را اعلام نکرد و در خصوص زمان کلی رسیدگی به پرونده ها و اعلام نتیجه نهایی گفت: نمی توان اکنون زمان مشخصی را اعلام کرد این مساله به زمانی که هر پرونده برای بررسی به خود اختصاص می دهد بستگی دارد.

کد مطلب 2467130
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها