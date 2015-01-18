شهرداری همدان زیربنای ساختمان هارابراساس قوانین ثبت اسناد کنترل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری جلسه ای با مسئولان ثبت اسناد همدان در خصوص نتایج این جلسه در جمع خبرنگاران از رفع مغایرتهای سازمانی بین شهرداری و اداره ثبت اسناد در فرایند کنترل نقشه های آپارتمانی خبر داد.

وی افزود: در راستای رفع مغایرتهای سازمانی بین شهرداری و اداره ثبت اسناد و جلوگیری از سرگردانی شهروندان، موارد مربوطه بررسی شده و در نتیجه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری همدان کنترل نقشه ها را بر اساس دستورالعمل اجرای تفکیک آپارتمانهای سازمان ثبت اسناد در دستور کار خود قرار داد.

کامران گردان اضافه کرد: با توجه به اینکه فرایند کنترل نقشه ها و متراژ آپارتمان ها طی مراحلی انجام می شود و سپس متقاضی برای اخذ پایان کار به اداره ثبت اسناد مراجعه می کند که در این فرآیند گزارش دو سازمان با هم متفاوت بوده و برای رفع این مغایرت اقداماتی صورت گرفت.

گردان اظهار کرد: به دلیل مغایرت متراژ انجام شده برای آپارتمان ها توسط شهرداری و سازمان ثبت اسناد پرونده ها دوباره به شهرداری برگشت می خورد و فرایند کنترل نقشه دوباره انجام می شد که این امر اتلاف وقت و نارضایتی شهروندان را به دنبال داشت.

وی در این خصوص افزود: بعد از بررسی و مطالعه نقایص، معاونت معماری و شهرسازی بر آن شد که بر اساس دستورالعمل اجرایی تفکیک آپارتمان ها که مصوب سازمان ثبت اسناد است را برای کارشناسان خود آموزش دهد که با این اقدام مغایرت ها کاهش یافته و کمک شایایی نیز برای شهروندان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کلاس های آموزشی کارشناسان دیماه جاری برگزار شد، یادآور شد: بر این اساس کنترل زیر بنا و نقشه های معماری بر اساس قوانین و ضوابط اداره ثبت اسناد در شهرداری در حال انجام است.