تشکیل جنبش «ضد میدان» برای مقابله با انقلاب های رنگی در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گروهی متشکل از کهنه سربازان جنگ، موتورسواران میهن پرست، و سیاستمداران محافظه کار در مخالفت با انقلاب های رنگی اقدام به ایجاد جنبشی جدید در روسیه کردند.

به اعتقاد این افراد تغییر حکومت ها باید از طریق انتخابات انجام شود و نه از طریق اعتراضات خیابانی.

به نظر می رسد که علت نام گذاری این جنبش به نام جنبش ضد میدان، به آن علت است که در سال 2012 غرب گرایان اوکراین با تجمع در مکانی به نام «میدان» اعتراضات خود را آغاز و با حمایت غرب موجب سقوط دولت ویکتور یانوکوویچ و روی کار آمدن یک دولت غرب گرا شد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال کشورها، غرب با به راه انداختن انقلاب های رنگی در این کشورهای تازه استقلال یافته تلاش کرد تا مواضع خود را در مرزهای روسیه مستحکم کند و البته همچنان این سیاست را ادامه می دهد و در این میان البته روسیه نیز اقداماتی را برای مقابله با این سیاست غرب انجام داده و می دهد.