توهین به ساحت مقدس پیامبر أکرم (ص) نشانه ضعف استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی با اشاره به اقدام سخیف و توهین آمیز نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» به ساحت مبارک پیامبر رحمت، رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ص)،تصریح کرد: این اقدام توهین آمیز نشان از ضعف و زبونی جهان استکبار و صهیونیزم غاصب،و بیانگر به بن بست رسیدن آنان در مقابل قدرت اسلام و اراده مسلمین جهان است.

وی گفت: اگر چهره واقعی اسلام به جهانیان معرفی شود، همه مردم عالم و آزاداندیشان جهان با گفتن شهادتین زیر پرچم لا الاالله و محمد رسول الله گرد هم خواهند آمد و فریاد« قولوا لا اله الا الله تفلحوا» سر خواهند داد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی البرز در ادامه اظهار داشت: دشمنان اسلام با طرح اینگونه مسائل قصد جریحه دار کردن اعتقادات مسلمانان و همچنین ایجاد حرکت های غیر منطقی و عقلانی در بین آنان را دارند تا بتوانند از این طریق و با این طرفند به اهداف شوم خود یعنی تحقق اسلام هراسی بپردازند لذا باید با هوشیاری کامل و بهره گیری از اخلاق حسنه و نیکویی پیامبر رحمت در مقابله با این هتاکی ها وارد عمل شد و با استفاده از تمامی فضاهای موجود اعم از شبکه های اجتماعی،نشریات و نشان دادن چهره واقعی و حقیقی اسلام و پیامبر اعظم (ص) استفاده کرد و با روشی معقول از این فضایی که دشمنان اسلام به وجود آورده اند به‌عنوان یک فرصت جهت عرضه دادن و نشان دادن محبت به ساحت مقدس پیامبر رحمت و ترویج اخلاق نبوی و توسعه فرهنگ دین مبین اسلام بهره برد.

آغاز دمین دوره جشنواره پرتال ملی مساجد استان البرز

حجت‌الاسلام مسعودی همچنین از آغاز دومین دوره جشنواره پرتال ملی مساجد استان البرزخبر داد و اعلام کرد: از ابتدای بهمن ماه جاری تا ۲۹ اسفندماه ۹۳ این جشنواره ادامه پیدا خواهد کرد و به ۱۰ مسجد برتر در سطح استان البرز 10 دستگاه رایانه اهداء خواهد شد.