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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۴

با حکم سیدعباس صالحی؛

اعضاء شورای تعاملات استانی معاونت فرهنگی ارشاد منصوب شدند

اعضاء شورای تعاملات استانی معاونت فرهنگی ارشاد منصوب شدند

با حکم سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی نایب رئیس، دبیر و اعضاء شورای تعاملات استانی معاونت امور فرهنگی منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این احکام علی فریدونی، علی‌اصغر سیدآبادی، علی شجاعی‌صائین، محمودرضا برازش، امیرمسعود شهرام‌نیا، مجید غلامی‌جلیسه، مهدی قزلی، نیکنام حسین‌پور، علیرضا کرمانی، برزین ضرغامی، حجت‌الاسلام و المسلمین ایزدپناه، حجت‌الاسلام و المسلمین عباس دانشی، محمدمهدی احمدی، علی‌اکبر صفی‌پور و محمدرضا سوقندی به عنوان اعضاء شورای تعاملات استانی منصوب شدند.

همچنین در حکمی جداگانه، همایون امیرزاده به عنوان نایب رئیس و دبیر شورای تعاملات استانی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.

در متن این احکام آمده است: در اجرای سیاست‌های راهبردی معاونت امور فرهنگی جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌های فرهنگی استان‌های کشور با عنایت به سوابق فرهنگی مرتبط و موفق به موجب این حکم به عنوان «اعضاء شورای تعاملات استانی» معاونت امور فرهنگی منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با همکاری و همراهی سایر اعضاء، در تقویت تعاملات بین ادارات و موسسات ستادی و استانی به منظور، تسهیل فرآیندها، تعمیق و گسترش کیفی فعالیت‌های فرهنگی، ارائه راهکارهای خلاقانه و متناسب با مخاطبان بومی، شناساندن ظرفیت‌های فرهنگی، رصد عالمانه وضعیت فرهنگی و برنامه‌ریزی هدفمند در عرصه‌های مرتبط موفق و موید باشید.

کد مطلب 2467146

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