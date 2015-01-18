مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ در ژنو آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، نشست ایران و کشورهای ۱+۵ در سطح معاونان وزرای امور خارجه ایران و شش کشور فرانسه ، انگلیس ، آلمان ، آمریکا ، روسیه و چین از دقایقی پیش در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو آغاز شد .

بر اساس این گزارش سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی ، معاونان وزرای امور خارجه کشورمان در این نشست نمایندگی کشورمان را برعهده دارند.

تیم مذاکره کننده هسته ای به ریاست محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان روز چهارشنبه به ژنو سفر کرد. هیأت های ایران و آمریکا در روز چهارشنبه به ریاست وزرای امور خارجه گفتگوهای دو جانبه ای داشتند و در روزهای پنجشنبه ، جمعه و شنبه نیز معاونان و هم چنین کارشناسان دو تیم گفتگوها را بدون حضور وزرا ادامه دادند .

در این دور از مذاکرات وزیر امور خارجه کشورمان با همتایان خود در آلمان و فرانسه نیز دیدار داشت . ظریف با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گفتگو کرد و با همتای فرانسوی خود نیز در ژنو گفتگوی تلفنی داشت .

وزیر امور خارجه کشورمان در زمان ترک ژنو با اشاره به اینکه در بسیاری موارد موضوعات روشن است و ما احساس می کنیم که صرفا نیاز به تصمیم سیاسی دارد، اظهار داشت: کشورهای غربی و ۱+۵ باید به این برداشت جدی برسند که موضوع هسته ای ایران فقط از مسیر مذاکره قابل حل است.

معاونان وزیر امور خارجه همچنین شب گذشته با همتای روس و همچنین هلگا اشمید ، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دیدار داشتند.