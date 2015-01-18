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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۱

حیدری:

تامین نیرو برای حفاظت از عسکر مکرم در دستور کار است

تامین نیرو برای حفاظت از عسکر مکرم در دستور کار است

اهواز - مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان درباره حفاظت از شهر تاریخی عسکر مکرم گفت: در آینده نزدیک نیروهایی برای حفاظت از این شهر تاریخی را در نظر می گیریم.

افشین حیدری درگفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت تاریخی و گردشگری منطقه به اقدامات اداره کل میراث در مورد عسکر مکرم اشاره کرد و از نزدیکی بازگشایی مرکز پژوهشی عسکر مکرم خبر داد.
 
وی همچنین وعده داد که اقدامات مقتضی برای محافظت از این اثر ارزشمند و تخصیص نیروهای لازم برای این منظور در اولین فرصت انجام گیرد.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همچنین درباره روستای بندقیر که در نزدیکی این شهر تاریخی قرار دارد به خبرنگار مهر گفت: روستای بندقیر با توجه به طبیعت زیبا، موقعیت جفرافیایی، نزدیکی به اثر تاریخی عسکر مکرم و وجود خانه مستوفی قابلیت های لازم برای تبدیل شدن به روستای گردشگری را دارد و اداره کل میراث فرهنگی آماده هر گونه همکاری برای تبدیل این روستا به روستای گردشگری است.
 
به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان برای اطلاع بیشتر از چند و چون آثار تاریخی عسکر مکرم از این منطقه تاریخی بازدید کرد.

 

کد مطلب 2467150

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