تامین نیرو برای حفاظت از عسکر مکرم در دستور کار است

افشین حیدری درگفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اهمیت تاریخی و گردشگری منطقه به اقدامات اداره کل میراث در مورد عسکر مکرم اشاره کرد و از نزدیکی بازگشایی مرکز پژوهشی عسکر مکرم خبر داد.



وی همچنین وعده داد که اقدامات مقتضی برای محافظت از این اثر ارزشمند و تخصیص نیروهای لازم برای این منظور در اولین فرصت انجام گیرد.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همچنین درباره روستای بندقیر که در نزدیکی این شهر تاریخی قرار دارد به خبرنگار مهر گفت: روستای بندقیر با توجه به طبیعت زیبا، موقعیت جفرافیایی، نزدیکی به اثر تاریخی عسکر مکرم و وجود خانه مستوفی قابلیت های لازم برای تبدیل شدن به روستای گردشگری را دارد و اداره کل میراث فرهنگی آماده هر گونه همکاری برای تبدیل این روستا به روستای گردشگری است.



به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان برای اطلاع بیشتر از چند و چون آثار تاریخی عسکر مکرم از این منطقه تاریخی بازدید کرد.