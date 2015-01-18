مازندران دومین استان در ثبت سند مالکیت است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی عبدی کمیشانی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح اداره ثبت اسناد و املاک کلاردشت با اشاره به حساسیت و ارزش املاک کلاردشت و فاصله ۵۰ کیلومتری تا شهرستان چالوس، افتتاح این اداره را در شهرستان ضروری برشمرد.

وی با بیان اینکه دومین استان در ثبت تقاضای سند هستیم و با اشاره به مشکل نیروی انسانی، خواستار برنامه ریزی برای رفع مشکلات شد.

وی بیان داشت: همچنین نیروهایی داریم که دارای مشکل هستند و امیدواریم با توجه مسئولان این مسائل نیز رفع شود.

وی با اشاره به افتتاح ساختمان ثبت اسناد گفت: همکاری مسئولان از جمله فرمانداری برای تجهیز آن ضروری است که امیدواریم با حمایت مسئولان تجهیز شود.

عبدی کمیشانی با تقدیر از حمایتهای دو خیر آقایان کریمای و سام و اعضای شورای شهر در کمک به راه اندازی ساختمان ثبت تقدیر کرد.

همچنین حجت الاسلام مقیسمه امام جمعه کلاردشت نیز با تقدیر از تلاشهای مسئولان در راه اندازی اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان گفت: زحمات مسئولان به بار نشست و رفت و آمد مردم از مسافتهای طولانی برای انجام کارهای ثبتی به شهرستان دیگر کاسته می شود.

وی با اشاره به مستقر نبودن برخی ادارات خواستار استقرار آنها در شهرستان تازه تاسیس شده کلاردشت شد.