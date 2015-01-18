بازارچه مرزی دوغارون توسعه می یابد

محمدعارف عارفی در گفتگو با مهر اظهار داشت: بازارچه مرزی دوغارون متاسفانه در سال ۸۵ توسط کشور افغانستان بنا به دلایل مختلف و به صورت یک طرفه تا ابتدای امسال تعطیل شد.

وی گفت: از ابتدای امسال تلاش های زیادی صورت گرفت و تقریبا به صورت یک طرفه بازارچه را بازگشایی کردیم و در ۹ ماه امسال بیش از ۱۸ میلیون دلار صادرات از این بازارچه انجام پذیرفت.

عارفی یکی از نیاز های کشور افغانستان را سوخت عنوان کرد و افزود: در نظر داریم توسط شرکت های تعاونی مرزنشینان سوخت را به کشور افغانستان از طریق بازارچه مرزی صادر کنیم.

فرماندار تایباد گفت: مرزنشینان دو طرف نیازهای زیادی نسبت به یکدیگر دارند که می توانند این نیازها را برطرف کنند به ویژه کشور افغانستان که به تولیدات جمهوری اسلامی ایریان برای رفع نیاز های خود وابسته است.

وی بیان کرد: اگر کشور افغانستان یک مقدار بیشتر همراهی کند این توان را داریم تا از طریق بازارچه مرزی قسمتی عمده ای از کالاها و نیازمندی های کشور افغانستان و مرزنشینان افغانستان را تامین کنیم.

عارفی با اشاره به اینکه توسعه بازارچه های مرزی نقش مهمی در توسعه صادرات و کمک به معیشت مرزنشینان دارد ادامه داد: دولت تلاش های زیادی برای بازگشایی مجدد بازارچه مرزی دوغارون انجام داده وبا توجه اینکه در سال ۸۵ حدود ۶۵ میلیون دلاراز طریق این بازارچه صادرات داشته در حال حاضر برای دستیابی به این رقم فاصله زیادی داریم.

وی افزود : بازگشایی مجدد بازارچه مرزی دوغارون در حقیقت کمکی خواهد برای مرزنشینان کشور افغانستان و تامین نیازهای مردم است.