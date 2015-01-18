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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۵

دارستانی:

دوره مربیگری و داوری درجه ۳ بسکتبال بانوان در کرمانشاه برگزار می شود

دوره مربیگری و داوری درجه ۳ بسکتبال بانوان در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه- نایب رئیس هیئت بسکتبال استان کرمانشاه از برگزاری دوره مربیگری و داوری درجه ۳ بسکتبال در بخش بانوان به میزبانی کرمانشاه خبر داد.

الهه دارستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دوره مربیگری و داوری درجه ۳ بسکتبال بانوان بهمن ماه سال جاری در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: علاقمندان برای حضور در این دوره می توانند از طریق فراخوانی که اعلام خواهد شد از نحوه ثبت نام آگاه شوند.

دارستانی مکان برگزاری دوره را هیئت بسکتبال استان کرمانشاه عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود بیش از ۳۰ داور و مربی کرمانشاهی در این دوره حضور داشته باشند.

وی از حضور مدرس فدراسیون در این دوره آموزشی خبر داد و گفت: کلاس ها در دو بخش تئوری و عملی برگزار خواهد شد.

نایب رئیس هیئت بسکتبال استان کرمانشاه در پایان از اهدای گواهینامه به شرکت کنندگان در این دوره آموزشی خبر داد.

 

کد مطلب 2467162

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