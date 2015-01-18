نظارت بر کیفیت آموزش مدارس غیر انتفاعی گلستان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، قربان رایجی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با رسانه های استانی ضمن تاکید بر خصوصی سازی مدارس، افزود: همزمان با برون سپاری مدارس بهتر است نظارت قوی تری در بخش آموزش ایجاد شود.

وی خواستار همراهی رسانه های استان برای ترویج فرهنگ برون سپاری مدارس استان شد و اذعان کرد: با افزایش تعداد مدارس غیر انتفاعی کمک به دولت شده و از طرفی ارائه خدمات در مدارس به دلیل جمعیت کمتر با کیفیت بیشتر انجام می شود.

استحکام بنای مدارس غیر انتفاعی را، نوسازی مدارس تایید می کند

این مسئول گلستانی درپاسخ به نبود فضای استاندارد در مدارس غیر دولتی، گفت: استحکام بنا و تعداد دانش آموزی که هر ساختمان، ظرفیت پذیرش دانش آموز را دارد، اداره نوسازی مدارس تایید می کند.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد برابر با استانداردهای تعریف شده مدارس غیر انتفاعی را بنا کرد، هزینه زیادی می طلبد؛ بخش خصوصی به دلیل هزینه بالا، از راه اندازی مدارس غیر انتفاعی امتناع می کند.

رایجی با بیان این نکته که به دلیل وجود حداقل امکانات در بخش خصوصی اداره کل نوسازی و مدارس کوتاه آمده، اذعان کرد: اگر قرار باشد استانداردهای ساختمانی در مدارس غیر دولتی دیده شود باید تمام مدارس غیرانتفاعی فعلی را تعطیل کرد.

این مسئول گلستانی از واگذاری ۴۲ مدرسه در قالب بند ۲ تبصره ۱۳ بودجه سال ۹۳ خبر داد و اظهار کرد: با این واگذاری نزدیک به هشت هزارو ۶۰۰ نفر دانش آموز در مقطع ابتدایی تحصیل می کنند.

وی با اعلام این مطلب که واگذری این مدارس به بخش خصوصی در شراطی است که دولت پول آن را به بخش خصوصی واگذار می کند، افزود: سرانه این هزینه ها از اعتبارات دولت تامین می شود.

سرانه تحصیلی کشوری هر دانش آموزی یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است

وی سرانه کشوری هر دانش آموزی را یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان دانست و تصریح کرد: در طرح واگذاری که ذکر شد سرانه تحصیل هر دانش آموز ۶۰۰ هزار تومان محاسبه شد.

رئیس اداره مدارس غیر دولتی و مشارکت مردمی استان گلستان سرانه تحصیل دانش آموزان شهرستان گرگان و گنبد را ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: سرانه تحصیلی دانش آموزان سایر شهرستان های استان ۳۵۰ هزار تومان است.

وی مشارکت دستگاه های اجرایی و شرکت های خصوصی را در ساخت مدارس بسیار موثر دانست و بیان کرد: تاپایان سال ۸۱ بر اساس بند یک ماده ۱۳، دو درصد ازعوارض تولیدات، خدمات و درآمد ناخالص شرکت ها به آموزش و پرورش تعلق می گرفت.

وی اضافه کرد: از محل همین درآمدها دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بر اساس اعلام دیوان محاسبات، به آموزش و پرورش باید تعلق می گرفت که بخش از آن تا سال ۸۵ وصول شد و مبلغی، مانده است.

رایجی با بیان اینکه بودجه ۸۵۰ میلیونی آموزش و پرورش با مشارکت شهرداری گرگان به یک میلیارد رسیده، اظهار کرد: اگر این قانون جابیافتد که ۵درصد از هزینه های شهرداری به آموزش و پرورش اختصاص یابد بخش عمده مشکلات و کمبودها در ساخت مدارس برطرف خواهد شد.