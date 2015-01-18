طرح آبرسانی به شهرستان بدره شتاب می گیرد

داراب بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح آبرسانی به شهرستان بدره یکی از مهمترین طرحهای بخش آب در استان ایلام است که قرار است شهر بدره و چند روستا از آن بهره مند شوند.

وی بیان داشت: این طرح هم اکنون پیشرفت خوبی دارد و بیش از چهار میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافته که تاکنون بیش از یک میلیارد تومان برای پروژه هزینه شده است.

این مسئول عنوان کرد: با تخصیص اعتبارات به موقع پروژه شتاب بیشتری می گیرد تا مردم شهرستان بدره و روستاهای اطراف از نعمت این پروژه بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: این پروژه در روستای جابر واقع در ۱۵ کیلومتری شهر بدره قرار دارد که هم اکنون در مرحله لوله گذاری است و مخزن اصلی ساخته شده است.

بیرانوند بیان داشت: شرکت آبفار استان برای تامین آب آشامیدنی روستاهای موسی، خوشقدم، تلخاب و جابر ایجاد یک مجتمع آبرسانی را پیش بینی کرده است.

وی افزود: همکاری مردم در زمینه کاهش مصارف غیر ضروری و همکاری سایر عوامل اجرایی استان در زمینه فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب ضرورت دارد و باید به این مقوله توجه جدی کرد.