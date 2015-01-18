موقعیت بانوان خراسان رضوی برای ایفای نقش های اجتماعی محدود است

فرشته حسین زاده سلجوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت پررنگ در اجتماع حق بانوان است و هیچ شخصی نمی تواند این حق را از آنان سلب کند زیرا این اقشار همواره نشان داده اند که در عرصه های اجتماعی نیز همانند مدیریت امور منزل موفق بوده اند.

وی بیان کرد: بانوان دارای کارکرد بیشتری در مجموعه های اداری هستند و میزان فسادپذیری و تمایل آنان به دریافت رشوه بسیار کم است.

سلجوقی عنوان کرد: بانوان توانایی دارند تا به رغم فعالیت در امور منزل به ایفای نقش اجتماعی نیز بپردازند اما متاسفانه این فرصت برای آنان محدود است.

وی با بیان اینکه اغلب زنان و دختران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، افزود: تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد زنان موفق می شوند تا شغلی برای خود پیدا کنند.

مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان رضوی ادامه داد: بانوانی هم که در حال حاضر شاغل هستند، شغلی مناسب با روحیه و طبع خود نداشته و اغلب در مشاغلی فعالیت می کنند که در آینده سلامت روحی و روانی آنان را تهدید می کند.

وی افزود: حفظ امنیت شغلی بانوان، ارتقاء توانمندی های آنان و سوق دادن آنان به سمت انجام فعالیت های اجتماعی از مواردی است که مورد توجه اداره کل بانوان استانداری قرار گرفته است.