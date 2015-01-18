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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۰

فانی عنوان کرد؛

مجلس دانش آموزی برنامه های آموزش و پرورش را نقد کند

مجلس دانش آموزی برنامه های آموزش و پرورش را نقد کند

وزیر آموزش و پرورش گفت: استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی و فناوری اطلاعات در حوزه تعلیم و تربیت را مبتنی بر سند تحول بنیادین، دنبال می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر فانی در افتتاحیه هفتمین مجلس دانش‌آموزی که صبح یکشنبه در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی که سند تحول نظام آموزشی مبتنی بر این فلسفه است، شش ساحت تربیتی، اخلاقی ـ اعتقادی، علمی، زیباشناختی ـ هنری، جسمانی ـ بدنی، حرفه‌ای ـ اقتصادی و سیاسی ـ اجتماعی آمده است.

وی افزود: در مجلس دانش‌آموزی به دنبال تربیت سیاسی و اجتماعی هستیم و آنچه که در آموزش و پرورش دنبال می‌شود، یک تربیت متوازن و همه جانبه در این شش ساحت است، چرا که جوامع بشری از تربیت تک ساحتی، لطمه‌های زیادی دیده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه همه‌ جانبه‌نگری و اعتدال در امور تربیتی از اهداف نظام آموزشی است، تصریح کرد: جریان‌های انحرافی در دنیا مثل داعش، هنگامی رشد می‌کند که تنها وارد یک حوزه شده و در آن رشد یافته است.

فانی با بیان اینکه آنچه به ما قدرت حرکت می‌دهد امید به آینده است، اظهار کرد: دانش‌آموزان در مجلس دانش‌آموزی رفتار و کردار مبتنی بر اعتدال، تربیت همه جانبه و داشتن امید به آینده را تمرین می‌کنند.

وی تاکید کرد: امروز در آموزش و پرورش به دنبال این هستیم که از تکنولوژی‌های موجود در جامعه به طور صحیح بهره‌مند شویم و استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی و فناوری اطلاعات، موضوعی است که آموزش و پرورش در حوزه تعلیم و تربیت مبتنی بر سند تحول بنیادین دنبال می‌کند.

فانی با بیان اینکه آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی که موتور محرک هر جامعه است، نقش اساسی دارد، افزود: کشوری توسعه یافته تلقی می‌شود که سهم سرمایه انسانی آن زیاد باشد و آموزش و پرورش زیرساخت این سرمایه انسانی را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه از مجلس دانش‌آموزی انتظار دارم برنامه‌های آموزش و پرورش را نقد کنند، گفت: نظرات خود را نسبت به برنامه‌های آموزش و پرورش به ما منتقل کنید. ستاد وزارت آموزش و پرورش موظف است با بررسی کارشناسی نقدها و اظهارنظرهای شما در مبادی اصلی خود، آنان را به تصویب برساند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مجلس دانش‌آموزی یک نهاد تصمیم‌سازی برای وزارت آموزش و پرورش است، اظهار کرد: مجلس دانش‌آموزی تشکلی است که صدای 13 میلیون دانش‌آموز را به گوش ما می‌رساند.

فانی، آموزش‌های مدیریتی دانش‌آموزان را از معاون پرورشی خود درخواست کرد و ادامه داد: بنده آمادگی دارم آموزش‌های مدیریتی را در قالب یک کارگاه به دانش‌آموزان ارائه دهم.

وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید از دانش‌آموزان پژوهشگر، مبتکر و توانمند در حوزه خلاقیت و نوآوری حمایت می‌کند.

 

کد مطلب 2467179
مهناز قربانی مقانکی

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