مجلس دانش آموزی برنامه های آموزش و پرورش را نقد کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر فانی در افتتاحیه هفتمین مجلس دانشآموزی که صبح یکشنبه در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی که سند تحول نظام آموزشی مبتنی بر این فلسفه است، شش ساحت تربیتی، اخلاقی ـ اعتقادی، علمی، زیباشناختی ـ هنری، جسمانی ـ بدنی، حرفهای ـ اقتصادی و سیاسی ـ اجتماعی آمده است.
وی افزود: در مجلس دانشآموزی به دنبال تربیت سیاسی و اجتماعی هستیم و آنچه که در آموزش و پرورش دنبال میشود، یک تربیت متوازن و همه جانبه در این شش ساحت است، چرا که جوامع بشری از تربیت تک ساحتی، لطمههای زیادی دیده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه همه جانبهنگری و اعتدال در امور تربیتی از اهداف نظام آموزشی است، تصریح کرد: جریانهای انحرافی در دنیا مثل داعش، هنگامی رشد میکند که تنها وارد یک حوزه شده و در آن رشد یافته است.
فانی با بیان اینکه آنچه به ما قدرت حرکت میدهد امید به آینده است، اظهار کرد: دانشآموزان در مجلس دانشآموزی رفتار و کردار مبتنی بر اعتدال، تربیت همه جانبه و داشتن امید به آینده را تمرین میکنند.
وی تاکید کرد: امروز در آموزش و پرورش به دنبال این هستیم که از تکنولوژیهای موجود در جامعه به طور صحیح بهرهمند شویم و استفاده صحیح از شبکههای اجتماعی و فناوری اطلاعات، موضوعی است که آموزش و پرورش در حوزه تعلیم و تربیت مبتنی بر سند تحول بنیادین دنبال میکند.
فانی با بیان اینکه آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی که موتور محرک هر جامعه است، نقش اساسی دارد، افزود: کشوری توسعه یافته تلقی میشود که سهم سرمایه انسانی آن زیاد باشد و آموزش و پرورش زیرساخت این سرمایه انسانی را تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه از مجلس دانشآموزی انتظار دارم برنامههای آموزش و پرورش را نقد کنند، گفت: نظرات خود را نسبت به برنامههای آموزش و پرورش به ما منتقل کنید. ستاد وزارت آموزش و پرورش موظف است با بررسی کارشناسی نقدها و اظهارنظرهای شما در مبادی اصلی خود، آنان را به تصویب برساند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مجلس دانشآموزی یک نهاد تصمیمسازی برای وزارت آموزش و پرورش است، اظهار کرد: مجلس دانشآموزی تشکلی است که صدای 13 میلیون دانشآموز را به گوش ما میرساند.
فانی، آموزشهای مدیریتی دانشآموزان را از معاون پرورشی خود درخواست کرد و ادامه داد: بنده آمادگی دارم آموزشهای مدیریتی را در قالب یک کارگاه به دانشآموزان ارائه دهم.
وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید از دانشآموزان پژوهشگر، مبتکر و توانمند در حوزه خلاقیت و نوآوری حمایت میکند.
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