مقابله با فساد در مدیریت شهری یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است

محمد حسین جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: پیروی از فرهنگ جهادی، کاهش رشوه و فساد و سیستمی کردن فرآیندهای اداری می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی داشته باشد.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است فساد و رشوه هیچ وقت از بدنه شهرداری ها حذف نمی شود اما می توان تا حدودی زیادی این معضل را کاهش داد.

این عضو شورای شهر مشهد تاکید کرد: مدیریت شهری مشهد تلاش کرده تا با سیستمی کردن فرآیندها و حذف کاغذبازی های اداری با معضل فساد و رشوه مقابله کند.

وی یادآور شد: یکی دیگر از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی عدم اجرای طرح هایی است که توجیه اقتصادی ندارد و در این راستا تلاش شده تا از ریخت و پاش ها و تجمل گرایی پرهیز و پروژه ها نیز با هزینه کمتری اجرایی شود.

به گفته وی در موضوع بودجه شهرداری مشهد موضوع تحقق این سبک اقتصادی مورد توجه واقع شده به گونه ای که در سال گذشته بودجه این حوزه ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و امسال ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.