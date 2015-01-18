به گزارش خبرنگار مهر، از بامداد چهارشنبه هفته جاری (اول بهمن ماه ۹۳) تاریخ مصرف بنزین ۴۰۰ تومانی ذخیره سازی شده در کارت‌های هوشمند سوخت به سر می آید و تا سه روز آینده این فرآورده پرطرفدار نفتی به صورت دو نرخی در جایگاه‌ها عرضه می شود.

همزمان با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین از تیر ماه ۱۳۸۶ تاکنون برای نخستین بار پای بنزین با قیمت ۴۰۰ تومانی به جایگاه‌های سوخت باز شد و با گذشت بیش از هفت سال، چهارشنبه هفته جاری کارت‌های هوشمند سوخت با بنزین ۴۰۰ تومانی خداحافظی خواهند کرد.

بنزین ۴۰۰ تومانی ابتدا در سال ۱۳۸۶ به عنوان قیمت آزاد این فرآورده نفتی توسط دولت تعیین شد و سپس با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، ماموریت بنزین ۴۰۰ تومانی از بنزین آزاد به نیمه یارانه‌ای تغییر کرد و با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها از بهار سال‌جاری به عنوان بنزین یارانه‌ای در جایگاه‌های سوخت عرضه شده است.

بر این اساس با مصوبه هفته گذشته شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، از ابتدای بهمن ماه سال جاری عملا عرضه بنزین ۴۰۰ تومانی به طور کامل متوقف خواهد شد.

آمارهای رسمی وزارت نفت نشان می دهد هم اکنون بیش از ۴۰۰ میلیون لیتر بنزین با قیمت ۴۰۰ تومانی در کارت‌های هوشمند سوخت ذخیره شده است که در صورت یک بار سوخت گیری توسط دارندگان این ذخیره سوخت، هر لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی به دو لیتر بنزین ۷۰۰ تومانی تبدیل خواهد شد.

از سوی دیگر، دولت در حالی قصد دارد عرضه بنزین معمولی را از ابتدای بهمن ماه سال‌جاری به صورت دو نرخی عرضه کند که وزارت نفت در طول چند روز گذشته با انتشار گزارش‌هایی تبلیغات برای آزادسازی قیمت بنزین را آغاز کرده است.

آمارهای منتشر شده توسط موسسات معتبر بین المللی نشان می‌دهد با سقوط آزاد قیمت نفت خام، بهای فرآورده های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل هم در بازارهای جهانی کاهش یافته است.

به عبارت دیگر، هم اکنون با احتساب قیمت دلار آزاد بهای هر لیتر بنزین با اکتان ۸۷ در بازار فوب خلیج فارس حدود یکهزار و ۵۰ تا یکهزار و ۱۰۰ تومان ارزیابی می شود که تقریبا با بهای آزاد این فرآورده نفتی در داخل کشور برابری می‌کند.

در همین حال، در حالی تبلیغات آزادسازی قیمت بنزین توسط رسانه های وابسته به وزارت نفت آغاز شده است که در کنار سقوط آزاد بهای بنزین در سطح کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایه‌ها، اخیرا افغانستان هم برای ارتقای کیفیت بنزین صادراتی ایران به این کشور خط و نشان کشیده است.

البته برخی از مسئولان شرکت‌های خودروسازی هم در برنامه‌های تلویزیونی با تائید آلوده بودن بنزین وارداتی عرضه شده در داخل کشور نسبت به وجود فلزاتی همچون منگنز در ترکیب بنزین هشدار داده‌اند.

کیوان وزیری مدیر اجرا و نظارت بر استانداردهای ایران خودرو تاکید می‌کند: آزمایش بنزین یورو چهار وارداتی در آزمایشگاهی در آلمان انجام و اعلام شد در این سوخت منگنز وجود دارد.