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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۲

با دستور مدیرعامل موسسه همشهری؛

سردبیر «همشهری معماری» هم پس از ۴ ماه تغییر کرد

سردبیر «همشهری معماری» هم پس از ۴ ماه تغییر کرد

در ادامه تغییرات در گروه «مجلات همشهری» محمدمسیح یاراحمدی جایگزین صادق پژمان در مسئولیت سردبیری «همشهری معماری» شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجله «همشهری معماری» در ابتدا به صورت ماهنامه‌ای با مخاطب عمومی از اسفند ۸۹ با سردبیری حمیدرضا ابک و دبیری تحریریه علی رنجی‌پور آغاز به کار کرد. محتوای این نشریه تا شهریور ۹۱ که به صورت ماهانه منتشر می‌شد، میان‌رشته‌ای با تمرکز بر مسائل ‌اجتماعی شهری و معرفی آثار معماری و معماران داخلی بود.

در ادامه سید صادق پژمان، از تابستان سال جاری مسئولیت سردبیر همشهری معماری را به عهده گرفت و با انتشار دو شماره توانست تغییرات بسیار زیادی در فرم و گرافیک این نشریه ایجاد کند. همچنین در حوزه محتوا، پرداختن به پرونده باغ‌های ایرانی از جمله اتفاقات مثبتی بود که در شماره‌های پیشین این نشریه افتاد و مرود استقبال گسترده مخاطبان قرار گرفت.

محمدمسیح یاراحمدی، سردبیر جدید نشریه تخصصی «همشهری معماری» تا بهار گذشته دبیر تحریریه این نشریه بود. سردبیری پایگاه خبری‌ تحلیلی «شفاف» و دبیری سرویس در «دانستنی‌ها» و حضور در تحریریه روزنامه همشهری، روزنامه حزب‌الله، هفته‌نامه پنجره، ماهنامه همشهری‌ماه، ماه‌نامه همشهری‌ آیه و پایگاه خبری فردانیوز از فعالیت‌های یاراحمدی است.

پیش از این صادق پژمان و حمیدرضا ابک سردبیران این نشریه تخصصی بوده‌اند.

کد مطلب 2467186

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