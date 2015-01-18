سردبیر «همشهری معماری» هم پس از ۴ ماه تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجله «همشهری معماری» در ابتدا به صورت ماهنامهای با مخاطب عمومی از اسفند ۸۹ با سردبیری حمیدرضا ابک و دبیری تحریریه علی رنجیپور آغاز به کار کرد. محتوای این نشریه تا شهریور ۹۱ که به صورت ماهانه منتشر میشد، میانرشتهای با تمرکز بر مسائل اجتماعی شهری و معرفی آثار معماری و معماران داخلی بود.
در ادامه سید صادق پژمان، از تابستان سال جاری مسئولیت سردبیر همشهری معماری را به عهده گرفت و با انتشار دو شماره توانست تغییرات بسیار زیادی در فرم و گرافیک این نشریه ایجاد کند. همچنین در حوزه محتوا، پرداختن به پرونده باغهای ایرانی از جمله اتفاقات مثبتی بود که در شمارههای پیشین این نشریه افتاد و مرود استقبال گسترده مخاطبان قرار گرفت.
محمدمسیح یاراحمدی، سردبیر جدید نشریه تخصصی «همشهری معماری» تا بهار گذشته دبیر تحریریه این نشریه بود. سردبیری پایگاه خبری تحلیلی «شفاف» و دبیری سرویس در «دانستنیها» و حضور در تحریریه روزنامه همشهری، روزنامه حزبالله، هفتهنامه پنجره، ماهنامه همشهریماه، ماهنامه همشهری آیه و پایگاه خبری فردانیوز از فعالیتهای یاراحمدی است.
پیش از این صادق پژمان و حمیدرضا ابک سردبیران این نشریه تخصصی بودهاند.
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