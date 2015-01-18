این دانشجوی تاریخ، تهران را 7 هزار ساله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حفاری‌های اداره فاضلاب تهران با تمام فراز و نشیب‌هایش اینبار با گذر از لایه‌های تاریخی شهر، باستان شناسان را با کشفی جالب مواجه کرد، کاوشی که در ابتدا با نگاه عمیق یک دانشجوی باستان شناسی و دیدن یک پی سنگی، تکه های سفال، تعدادی جوش کوره، استخوان‌های شکسته، شیشه و ... از میدان محمدیه شروع و نهایتا به کشف اسکلتی 7هزار ساله در خیابان مولوی انجامید.

مهسا وهابی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی که نخستین بار و به طور اتفاقی موفق به دیدن اشیای تاریخی در حفاریهای اداره فاضلاب در میدان محمدیه شد از اینکه توجه وی به آثار تاریخی پنهان شده در لایه‌های خاکی در این منطقه نهایتا توسط گروه باستان شناسان با سابقه به کشف خیلی بزرگتری منجر شد ابراز خرسندی کرد .

وهابی گفت: درابتدا فقط تکه‌های شکسته سفال نظرم را جلب کرد اما بعد با حجم وسیعی از آثار تاریخی مواجه شدم .

او با اشاره به اینکه در کارگزاری بیمه کار می‌کند افزود: یک روز برای انجام مأموریت کاری به طور اتفاقی از میدان محمدیه می‌گذشتم که نشانه‌هایی از سفال و اشیا تاریخی درحفاری‌های اداره فاضلاب در این منطقه نظرم را به خود جلب کرد.

وی تصریح کرد: با ذهنیتی که در گذشته در خصوص تداخل طرح‌های عمرانی در محوطه های باستانی در منطقه شمال غرب تهران داشتم به منطقه نزدیک شدم و با جستجوی خیلی مختصر درمیان حفاری‌های فاضلاب توانستم تکه‌های سفال، استخوانهای شکسته، دپوی عظیمی از آجر و تکه‌های شیشه و... را بیابم .

وهابی که به عضویت گروه باستان شناسی در آمده است در ادامه با قدردانی از همکاری پیمانکار طرح با وی اظهار داشت: بعد از صحبت با کارگران موفق شدم با پیمانکار طرح ارتباط گرفته و از او بخواهم تا ادامه روند کار را با احتیاط بیشتری انجام دهد تا بتوانم مسئولان میراث فرهنگی را در جریان امر قرار دهم .

او با اشاره به دریافت مجوز حفاری از این منطقه تصریح کرد: در این زمان با همکاری عده‌ای از دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران توانستیم حجم بسیار زیادی از این اشیا را از دل خاک بیرون آورده و بصورت امانت در یکی از کارگزاری های بیمه نگهداری کنیم.

کارشناس کارگاه سفال کاوش اضطراری در محوطه لوله گذاری شرکت فاضلاب بین میدان محمدیه تا قیام اظهار داشت: بعد از آن که یگان حفاظت و بافت تاریخی در منطقه حضور پیدا کردند تمامی اشیا صورت جلسه شد و در انبار مغازه یکی از کسبه به امانت سپرده شد.

این کارشناس باستان شناسی با اشاره به تشکیل گروه باستان شناسی و کاوش افزود: بعد از کارشناسی های گسترده روی مناطق مختلف اسکلت مربوط به هزاره پنجم میلاد در حفاری های خیابان مولوی کشف شدکه در بالای سر آن نیز یک ظرف سفالی مربوط به همان دوران وجود داشت .

او افزود: هم اکنون با توجه به مسیر لوله گذاری فاضلاب و تجربه باستان شناسان کار گروه باستان‌شناسی همچنان ادامه دارد.

این کارشناس باستان شناسی با اشاره به سختی کار در روزهای اولیه که هنوز مجوز کاوش صادر نشده بود اظهار داشت: با وجود نبود امکانات با گروه خود جوشی از دانشجویان سعی کردیم تمام اشیا با ارزش را جمع آوری کرده و پاکسازی کنیم.

وهابی گفت: شاید اگر من این تکه های سفال رانمی‌دیدم شخص دیگری آنها را پیدا می کرد و شاید اصلا پیدا نمی‌شدند ولی من این را به فال نیک می‌گیرم که پیگیری‌ام نقطه شروعی برای این کشف بزرگ بوده است.

محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار سرپرست گروه باستان شناسی یکشنبه پیش اعلام کرد که کاوش های باستان شناسی در حفاریهای فاضلاب خیابان مولوی تهران منجر به شناسایی اسکلتی متعلق به هزاره پنجم پیش از میلاد شد .

اسماعیلی جلودار خاطر نشان ساخت که تا کنون قدیمی ترین بقایای باستانی شناسایی شده در شهر تهران به تپه های قیطریه و حدود سه هزار سال پیش اختصاص داشت .به گفته او این کاوش در خیابان مولوی حد فاصل میدان های محمدیه تا قیام انجام شد .