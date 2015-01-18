به گزارش خبرنگار مهر، خیابان آتشگاه در غرب اصفهان واقع شده و شهر اصفهان را به شهرستان های خمینی شهر و نجف‌آباد متصل می کند. از این رو این خیابان یکی از مسیرهای اصلی و پر تردد شهر اصفهان به حساب می آید.

این موقعیت جغرافیایی خاص در کنار سرسبزی و نیز وجود اماکن تاریخی و تفریحی در این خیابان سبب شده است که در روزهای تعطیل، سیل جمعیت برای صرف غذا و گذراندن اوقات فراغت به این خیابان سرازیر شود.

به گفته یکی از ساکنان، در روزهای تعطیل این خیابان به اندازه‌ای شلوغ می شود که برای عبور از خیابان باید مدت زیادی منتظر ماند تا بتوان تنها لحظه‌ای کوتاه را برای گذشتن از خیابان شکار کرد.

در یک نگاه کلی ساکنین معتقدند تنها در ساعات آخر شب باید شاهد حضور پلیس نیروی انتظامی برای نظم بخشی ترافیکی باشیم.

این ویژگی‌های منحصر به فرد، آتشگاه را به یکی از محورهای حادثه خیز شهر تبدیل کرده است و با چنین توصیفاتی، این خیابان امنیت بالایی را برای عبور و مرور می‌طلبد. لیکن در تمام طول این سال ها، ساکنین همواره شاهد صحنه‌های دلخراش تصادف بوده‌اند. مسیرهای کندرو که برای ترددهای بین محله‌ای در نظر گرفته شده اند، با تاسف فراوان به حال خود رها شده است.

به گفته علیرضا نصر اصفهانی (عضو شورای شهر اصفهان)، طرح‌های ایجاد کندرو به دلیل تصویب بودجه‌های کم به تعویق می‌افتد.

وی همچنین در گفتگو با خبرنگار مهر، در عین گله‌مندی از نبود بودجه‌های مالی مناسب برای ایجاد کندرو، به مشکلات دیگر خیابان از جمله کمبود پل‌های هوایی و حضور کم پلیس راهور در این خیابان نیز اشاره کرد.

سرهنگ غلامی ،رییس پلیس راهور اصفهان، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایین بودن سطح فرهنگ ترافیک گفت: در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، حضور پلیس در خیابان‌ها حذف شده و به وسایل الکترونیکی به جرم ها رسیدگی می‌شود که در این صورت برای مجرم نیز هیچ جای اعتراضی باقی نمی‌ماند.

وی با اشاره به لزوم ارتقای فرهنگ شهروندی، تاکید کرد: هر چه حضور پلیس در سطح شهر زیاد باشد نشان از پایین بودن سطح فرهنگ شهروندان دارد.

رییس پلیس راهور اصفهان با گله‌مندی از این که تنها پلیس راهور در زمینه آموزش فرهنگ ترافیک شهروندان فعالیت‌های لازم را پیش رو گرفته است، اظهار داشت: نخستین قدم، بحث آموزش و اطلاع رسانی است و سازمان‌هایی مانند آموزش و پرورش و صدا و سیما نیز موظفند در این راستا قدم‌های محکمی بردارند.

وی تاکید کرد: خانواده ها نیز می توانند تاثیر مهمی بر روند آموزش فرهنگ شهروندی داشته باشند.

غلامی با اشاره به اقدامات انجام شده ترافیکی اخیر در خیابان آتشگاه عنوان کرد: در سال گذشته با کمک شهرداری منطقه تعدادی سرعت‌گیر در خیابان نصب شده است.

رییس پلیس راهور اصفهان ادامه داد: در عین حال که گشت نامحسوس در این خیابان حضور دارد دوربین‌های کنترل سرعت و ثبت تخلف نیز در یکی از چهارراه‌های این خیابان با همکاری شهرداری منطقه نصب شده است.

وی با تاکید بر اینکه تهدید جدی، بیشتر متوجه موتور سوارانی است که بدون کلاه ایمنی و با خیال راحت از عدم حضور پلیس سود برده و با سرعت برق آسا قوانین را دور می‌زنند تصریح کرد: موتورسواران متخلف نیز در ابتدای خیابان با برخورد پلیس مواجه می شوند و خوشبختانه با این اقدامات تصادفات نسبت به سال گذشته چهل درصد کاهش داشته است.

در این راستا رسول امامی ،شهردار منطقه ۹ اصفهان، در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی نصب پل هایی مکانیزه در این خیابان خبر داده و گفت: ما برای ارتقای سطح فرهنگ شهروندی همگام با کل شهر پیش می رویم.

وی در مورد پایین بودن سطح کیفت حمل و نقل در این خیابان اظهار داشت: این منطقه و چند منطقه دیگر از شهر اصفهان به شرکت های خصوصی حمل و نقل سپرده شده که متاسفانه این شرکت‌ها از اتوبوس‌های فرسوده استفاده می‌کنند که این مشکل نیز به مراجع انتقال داده شده است.

شهردار منطقه ۹ اصفهان با اشاره به وجود گره ترافیکی خیابان جهاد تاکید کرد: این گره ترافیکی نه تنها برای این خیابان که برای اتوبان نیز مشکل آفرین است و حتی با انجام صحبت‌های لازم با مسئولان امر،هنوز برای برطرف کردن این مشکل به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.

در هر صورت و با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته مسیرهای تردد آتشگاه، به عنوان یک نقطه و بافت تاریخی و کهن، همچنان شهروندان را با حوادث مختلفی روبرو می‌کند که توجه جدی‌تر مسئولان، مرهمی بر حواث دلخراش آینده خواهد بود.

گزارش : شروین پاگیری قلعه نوئی