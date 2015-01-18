نخبگان ورزش محلات در نقاط مختلف شهر همدان شناسایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسنی حلم پیش از ظهر یکشنبه در جلسه كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا که با حضور مدیركل ورزش و جوانان استان همدان پیرامون بررسی مشکلات تکمیل پروژه مجموعه ورزشی بانوان همدان برگزار شد، بر تكمیل و اتمام هر چه سریعتر پروژه سالن ورزشی بانوان تاكید كرد.

وی گفت: این مجموعه ورزشی از پروژه های مهم است كه به دلیل مشكلاتی هنوز به اتمام نرسیده است.

حسنی حلم توجه به ورزش بانوان را ضروری دانست و افزود : باید زمینه ها و فضاهای ورزشی را برای حضور بانوان در رشته های مختلف ورزشی فراهم كرد تا این قشر از جامعه از فضاهای ایجاد شده بهره مند شوند.

وی با اشاره به وجود ۹۴ تیم محلات در همدان اظهار كرد: هدف شورا و شهرداری بهره گیری از پتانسیل ها و شناسایی نخبگان ورزش محلات در نقاط مختلف شهر است.

حسنی حلم افزود با اشاره به اینكه سالن ورزشی بانوان همدان به صورت مشاركتی توسط شهرداری و سازمان تربیت بدنی همدان احداث می شود یادآور شد: با توجه به اینكه ایجاد فضا برای ورزش محلات از اهداف شورا است و نهایت تلاش را برای ایجاد بهره مندی از این ظرفیت ها داشت.

عضو شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینكه در احداث فضاهای ورزشی هدف اصلی درآمدزایی نیست، اضافه كرد: با توجه به اینكه ظرفیت ایجاد ورزش محلات در همدان شروع شده بر این اساس باید با تلاش و همكاری تمامی مسئولان در راستای ارتقا و كسب رتبه های بالا توسط جوانان همدانی بتوان به قله های افتخار دست یافت.

مدیركل ورزش و جوانان استان همدان نیز به ارائه گزارشی از وضعیت روند اجرای پروژه سالن ورزشی بانوان پرداخت و اظهار كرد: در حال حاضر برای تكمیل پروژه حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

سید عبدی افتخاری كمبود اعتبار را از مشكلات عدم تكمیل سالن ورزشی بانوان همدان دانست و گفت: بهره برداری و اتمام پروژه حائز اهمیت است و اداره كل ورزش استان پیگیر تامین بودجه مورد نیاز برای تكمیل فرم است.

افتخاری از بهره برداری بخشی از پروژه خبر داد و یادآور شد: به منظور حفظ سرمایه و راه اندازی هر چه سریعتر سالن ورزشی باید این پروژه مورد توجه ویژه قرار گیرد.