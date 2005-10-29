بيات : عبادت توجه انسان به قرآن كريم و خداوند را افزايش مي دهد

رفعت بيات عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: آرامش روان بر آرامش روح تأثير خواهد گذاشت و از اين رو آرامش روان زمينه مناسب و مطلوبي را مهيا مي كند تا انسان به زنده كردن فطرت الهي در زندگي خويش بيانديشد .

وي تصريح كرد: دعا و نيايش توجه ما به قرآن كريم و خداوند را افزايش خواهد داد و از اين رو چنانكه در قرآن ذكر شده است با تمسك به قرآن كريم مي توانيم خود را ارتقاء دهيم و از اين طريق نفس خود را در جهات مثبت پرورش دهيم .

وي در ادامه با اشاره به تأثيرات عميق عبادت بر روح و روان انسانها افزود: اطمينان قلبي كه به واسطه دعا، عبادت و نيايش حاصل مي شود بر آرامش رواني و آرامش روحي انسانها مؤثر خواهد بود .

رفعت بيات گفت: اگر بخواهيم در تصريح اين حرف به آيات قرآن كريم باز گرديم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه آرامش روحي به روح و فطرت خدايي و الهي انسانها باز مي گردد و با آرامش روان مي توانيم به زنده كردن فطرت الهي در زندگي خود بيانديشيم .

وي تصريح كرد: با عبادت و نيايش مي توانيم برنامه ريزي ها و اصول زندگي خود را بر اساس حاكميت روح الهي تدوين كنيم و در اين راستا توجه بيشتري را نسبت به خالق خويش معطوف خواهيم داشت .

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: عبادت كردن به درگاه خداوند و تفكرو تدبر و توجه به پروردگار متعال باعث مي شود موانعي كه بر سر راه انسان در مسير كمال قرار دارد از ميان برود و هيچ چيز جز توجه به خداوند در روح و روان او مؤثر واقع نشود .

وي افزود: خداوند متعال و پيامبران الهي بهترين و كوتاه ترين راه را براي كسب كمال الهي تعيين كرده اند و با پيمودن اين راه كه راه عبادت و دعاست مي توانيم به وجود خود و فطرت خود پي ببريم و مسير كمال را با انگيزه اي بالا طي كنيم و خداوند را در وجود خود و در زندگي خود همواره به ياد داشته باشيم .

بيات بهترين دعا به درگاه خداوند را رفع جهل عنوان كرد و گفت: به هنگام عبادت، بهترين دعا و نيايش آن است كه از خداوند بخواهيم كه جهل را از زندگي ما دور كند چراكه با استجابت اين دعا و با آگاهي كه براي ما فراهم مي شود مي توانيم خود را به خداوند نزديكتر كنيم و در مسير كمال الهي گام برداريم .