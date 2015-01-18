رونمایی از کتاب «صد نوآوری اجتماعی از فنلاند» با حضور عباس عراقچی

به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، مراسم رونمایی از کتاب «صد نوآوری اجتماعی از فنلاند» نوشته «ایلکا تایپگل» دوشنبه ۲۹ دی ساعت ۱۸ در تالار استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در این مراسم علاوه بر «ایلیا تایپگل» نویسنده و نادر سعیدی مترجم این کتاب، عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه و «هری کمراینن» سفیر فنلاند حضور خواهند داشت.

کتاب «صد نوآوری اجتماعی از فنلاند» شامل ده‌ها مقاله به قلم بلند پایگان آن کشور از جمله روسای جمهور، نخست وزیران، مدیران سازمان‌های مدنی و ... است که توسط انتشارات آبگین رایان منتشر شده است.