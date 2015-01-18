سرعت بخشیدن به پروژه های شهرستان آبدانان باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، شاپور پولادی در بازدید از طرح های عمرانی شهرستان آبدانان گفت: با توجه به محرومیت های شهرستان باید پروژه های عمرانی این شهرستان در سریعترین زمان ممکن به بهره برداری برسند.

وی در بازدید از شهرک هزارانی مخزنی دو هزار متر مکعبی آب این شهرک و پروژه های بهسازی چشمه و ساماندهی سراب این شهرستان را با اعتبار اولیه ۱۲ میلیارد ریال کلنگ زنی کرد.

پولادی در جلسه با شورای شهر آبدانان به بررسی مشکلات شهرداری و شهر آبدانان پرداخت و گفت: پروژه های عمرانی شهری در آبدانان با بررسی و برنامه ریزی لازم اجرا خواهند شد و مشکل اصلی این شهرستان در زمینه آبرسانی امروز با کلنگ زنی سه پروژه در آینده نزدیک برطرف خواهد شد.