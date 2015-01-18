به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمیتركمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در آیین اختتامیه دوره دانشافزایی اساتید ایرانشناس، با خواندن این شعر «آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست» خطاب به استادان ایرانشناسی شركتكننده در دهمین دوره ایرانشناسی، گفت: ما ایرانشناسان خارجی را از خودمان میدانیم و حتی اگر در صدپاره جهان زندگی كنیم، باز با هم آشنا هستیم.
وی افزود: ایرانشناسان در طول تاریخ، سفیران فرهنگی كشور ایران در كشور خودشان بودهاند. ایرانشناسان در دوران سختی و مرارت هم سعی میكردند تا روابط فرهنگی را زنده نگهدارند و نمونه آن هم فعالیت ایرانشناسان در دوره حیات شوروی سابق و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، ادامه داد: در آن دوره حاكمان شوروی چون ایران را پایگاه آمریكا تلقی میكردند، در سیاست، همیشه نگاهی منفی به ایران داشتند؛ اما پركارترین دوره ایرانشناسی در روسیه در همان دوره بود. به طوریكه ترجمه كتاب « یكی بود یكی نبود» جلال آلاحمد در این دوره سه بار و هر بار ۴۰۰ هزار نسخه چاپ و منتشر شد.
وی با اشاره به اینكه به مدت ۵ سال رایزن فرهنگی ایران در روسیه بوده و با تمامی استادان روس شركتكننده در این دوره آشناست، گفت: متأسفانه در كشورهای روسیه، بلغارستان و لهستان، شناخت نسبت به ایرانشناسی با تغییرات ایران تغییر پیدا نكرده است؛ بنابراین شناخت امروز این كشورها از ایران باید با تغییرات آن، منطبق شود.
ابراهیمیتركمان ادامه داد: ایرانشناسان بزرگی هستند كه فعالیتشان توأمان مربوط به كشور خودشان و ایران میشد. یعنی نه تنها در كشور خودشان نسبت به معرفی ایران اهتمام میورزیدند؛ بلكه در ایران هم به ما كمك میكردند تا اتفاقات تاریخی آنها را بشناسیم.
وی تأكید كرد: امروزه در كشورهای روسیه، بلغارستان و لهستان، آثار و اسناد زیادی وجود دارد كه ایرانشناسان این كشورها میتوانند به آنها دست پیدا كنند؛ مانند نامههای میرزا كوچكخان جنگلی و یا امیركبیر به طرفهای روسیه و كشورهای اطراف آن كه شناختن آن برای ما ایرانیان بسیار جذاب خواهد بود.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سخنان خود را اینگونه پایان برد: شما ایرانشناسان با شناسایی این آثار و معرفی آنها به ایرانیان، هم فعالیت ایرانشناسی خود را انجام دادهاید و هم اینكه ما را با قسمتی از اتفاقات تاریخی در كشور خودتان آشنا میسازید.
دورهای برای استادان
بنا بر اعلام این خبر دهمین دوره ایرانشناسی، به همت مركز توسعه همكاریهای علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همكاری جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی و شركت حامیان میراث فرهنگی، از روز یكشنبه ۱۴ دی آغاز شده بود و دیشب، با اهدای گواهینامه به پایان رسید.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با هدف بهروزرسانی اطلاعات اساتید ایرانشناسی دانشگاههای خارجی، تقویت توان علمی و بالا بردن سطح آگاهی استادان رشته ایرانشناسی و همچنین ارایه چهره حقیقی فرهنگ و تاریخ تمدن ایران به مردم و جامعه دانشگاهی خارج از كشور، اقدام به برگزاری دوره بازآموزی اساتید ایرانشناس میكند.
در دهمین دوره ۱۱ نفر از اساتید ایرانشناس و زبان فارسی كشورهای روسیه، لهستان و بلغارستان طی ۱۵روز در محل دانشكده دانشگاه علامه طباطبایی، دوره بازآموزی را سپری كردند.
آیین اختتامیه دوره دانشافزایی اساتید ایرانشناسی، با برگزاری ضیافت شام به افتخار این استادان، در محل سالن تشریفات این سازمان و با حضور جمعی از اصحاب علم و فرهنگ و رسانه و همچنین ابوذر ابراهیمیتركمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، غلامعلی حدادعادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عبدالرضا عزیزی، رییس كمیسیون اجتماعی مجلس، عبدالكریم نیكخواه، معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی و اساتید ایرانشناسی شركتكننده در این دوره، برگزار شد.
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