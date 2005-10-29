در جشن رو نمايي كتاب "فيزيك، فلسفه و الاهيات" تصريح شد: در جهان علم محور كنوني بايد توجهي خاص به رابطه علم و دين روا داشت

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" دوازدهمين جشن رونمايي كتاب با معرفي كتاب "فيزيك، فلسفه و الاهيات" ترجمه دكتر همايون همتي صبح امروز در محل موزه امام علي(ع) برگزار شد.

كتاب "فيزيك، فلسفه و الاهيات" حاوي مقالات ارائه شده در يك هفته مطالعاتي در واتيكان است كه در آن بيست و يك نفر از صاحب نظران در عرصه دين پژوهي و فلسفه و نيز دانشمندان بزرگ رشته هاي مختلف علم نظير رياضيات، فيزيك و نجوم به دعوت پاپ ژان پل دوم رهبر فقيد كاتوليك هاي جهان گردهم آمده و در مورد مسئله مهم ارتباط علم و دين به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

فريد الدين حدد عادل، دبير جشن رونمايي كتاب، به عنوان اولين سخنران در ابتداي سخنانش به جايگاه علوم انساني و نفش آن در احياي دانش و معرفت در جهان اسلام اشاره كرد و گفت: علوم انساني نه تنها به چگونگي تدبير معضلات فكري گذشته و امروز مي پردازند بلكه روش تفكر و تعقل را نيز آموزش مي دهند و از اين طريق هم به حل مسائل و مشكلات كنوني جامعه مي پردازند و هم شكوفايي علمي و معرفتي كشورهاي مسلمان را در آينده تضمين مي كنند.

دبير جشن رونمايي كتاب همچنين به برگزاري جشن رونمايي كتاب اشاره كرد و افزود: جشن رونمايي كتاب در واقع به رونمايي تفكر مي پردازد.

وي تأكيد كرد: از سوي ديگر تجليل كمتر كاري است كه مي توان در قبال زحمات كساني كه عمري را وقف انديشه مي كنند انجام داد.

وي در پايان سخنانش ضمن تقدير از اعضاي هيئت داوران جشن رونمايي كتاب درباره كتاب برگزيده شده گفت : دوازدهمين جشن رونمايي كتاب به كتاب "فيزيك، فلسفه و الاهيات" ترجمه دكتر همايون همتي اختصاص دارد. كتاب "فيزيك، فلسفه و الاهيات" حاوي مقالات ارائه شده در يك هفته مطالعاتي در واتيكان است كه در آن بيست و يك نفر از صاحب نظران در عرصه دين پژوهي و فلسفه و نيز دانشمندان بزرگ رشته هاي مختلف علم نظير رياضيات، فيزيك و نجوم به دعوت پاپ ژان پل دوم رهبر فقيد كاتوليك هاي جهان گردهم آمده و در مورد مسئله مهم ارتباط علم و دين به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

پس از سخنان فريد الدين حدد عادل، دبير جشن رونمايي كتاب، حجت الاسلام غلامي به عنوان نماينده پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي كه امر انتشار اين كتاب را بر عهده داشت به ايراد سخن پرداخت و از زحمات و تلاشهاي دكتر همتي كه كار گرانسنگ ترجمه اين كتاب را بر عهده داشت تشكر نمود.

پس از اداي احترام حجت الاسلام غلامي نسبت به نشر و ترجمه كتاب "فيزيك، فلسفه و الاهيات"، مراسم اهداي جايزه اي به ارزش 14 سكه بهار آزادي از سوي تني چند از مسئولان فرهنگي برگزار شد و از زحمات دكتر همايون همتي تشكر و قدرداني گرديد.

پس از اين مراسم، دكتر همتي سخنان كوتاهي را ايراد نمود. وي در ابتدا، از اينكه اين كتاب به عنوان كتاب برگزيده دوازدهمين جشن رونمايي كتاب اعلام گرديده اظهار خشنودي و تشكر نمود و گفت: سه سال از وقت خود را به ترجمه كتاب "فيزيك، فلسفه و الاهيات" صرف كردم و اين كتاب را در سه حوزه فلسفه و الهيات و فيزيك از اهميت ويژه اي برخوردار مي دانم.

وي در ادامه سخناش اظهار داشت: ما مسلمان گرچه به پيروي از ديني علم پرور و فرهنگ ساز و سرشار از مايه هاي غني علمي و معرفتي مفتخريم اما براي زيستن در جهان علم محور كنوني و حفظ ايمان و معرفي عالمانه آن بايد در عرصه نظريه پردازي به مسئله مهم و سرنوشت ساز علم و دين توجه خاصي مبذول نموده و فريفته غرور يا غفلت نشويم.

دكتر همتي تصريح كرد: فقر نظريه پردازي در اين زمينه را نمي توان و نبايد ما را به تمسك سطحي و شعار آلود به سابقه درخشان تمدني دين اسلام و آموزه هاي افتخار آميز اين دين جامع و دانش پرور بكشاند.

مترجم كتاب "فيزيك، فلسفه و الاهيات" در پايان اظهار داشت: اميد است كه اين كتاب گامي در راه تحقق مبادله فرهنگي و گفتگوي تمدنها و پروان اديان باشد و روزي فرا رسد كه جهد و تلاشهاي علمي و نيز الهيات تطبيقي موجب تصحيح داوريها و ديدگاههاي خطا آلود درباره اديان گردد.