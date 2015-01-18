فتنه ای بزرگ عليه اسلام/توهين به پيامبر اهانت به ارزشهای انسانی است

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن محكوم كردن توهین به پیامبر اسلام در كشورهای غربی به ویژه نشریه فرانسوی، اظهار داشت: این گونه اقدامات از سوی كشورهای غربی نشان دهنده فتنه ای بزرگ بر علیه دین مبین اسلام است.

وی ادامه داد: توهین به مقدسات اسلامی در كشورهای غربی همواره وجود داشته است و سران مدعی حقوق و بشر و آزادی همواره سعی كرده اند كه با توطئه های مختلف در مقابل آموزه های دینی و اسلامی ایستادگی كنند.

مدیر كل تبلیغات اسلامی كردستان افزود: توهین به مقدسات اسلامی به ویژه اهانت به رسول گرامی اسلام در حالی همواره در دستور كار دشمنان اسلام قرار داشته كه آنها این بار رسانه را برای اجرایی كردن فتنه خود آغاز كرده اند و این مهم نشان می دهد كه توطئه های جدیدی نیز در راه است.

وی با بیان اینكه این اقدام موهن باعث جریحه دار شدن دنیای اسلام شده است، بیان كرد: بدون شك این اقدام گروه های تكفیری و همنوایی كشورهای غربی با آنها تنها برای خدشه وارد كردن به دین مبین اسلام صورت می گیرد.

حجت الاسلام صفی یاری به حضور نخست وزیر رژیم غاصب صهیونیستی در نمایش پاریس اشاره كرد و گفت: در حالی كه این رژیم غاصب خود سالهاست كه به مسلمانان ظلم می كند كسی اعتراضی نمی كند ولی امروز شماری از رهبران كشورها با وی همنوا شده و به حادثه روی داده در پاریس اعتراض می كند.

وی ضمن محكوم كردن هر گونه توهین به مقدسات اسلامی و اقدامات گروه های تكفیری در منطقه یادآور شد: بدون شك حادثه روی داده در كشور فرانسه نیز از سوی دشمنان دین اسلام برنامه ریزی شده بود و آنها با توجه به شرایط منطقه از وضعیت به وجود آمده سوء استفاده كرده و این حادثه را برنامه ریزی كردند.

وی با اشاره به اینكه اقدام صورت گرفته توسط نشریه فرانسوی و سایر نشریات غربی در اهانت به پیامبر اسلام (ص) اظهار داشت: حضرت محمد (ص) پیام آور صلح، دوستی و مهربانی برای تمام بشریت است و این گونه اقدامات بدون شك از مقام، شان و منزلت آن حضرت نه تنها نمی كاهد كه باعث محبوبیت و عزت بیشتر در بین غیرمسلمانان نیز می شود.

مدیر كل تبلیغات اسلامی استان كردستان افزود: اهانت به رسول اكرم اهانت به تمامی ارزشهای اسلامی و انسانی است چرا كه آن حضرت متخلص به اخلاق نیكو و حسنه بوده و در تمامی حوزه های اسلامی و انسانی نیز الگو است.

وی همچنین توهین به رسول اكرم و خاتم پیامبران را اهانت به تمام ادیان الهی عنوان كرد و ضمن انتقاد از سكوت تمامی جوامع بشری در این خصوص بیان كرد: این سكوت به معنای تائید این اقدامات موهن است و به همین دلیل باید مسلمانان در این زمینه با آگاهی و هوشیاری وارد صحنه شوند.

حجت الاسلام صفی یاری در پایان سخنان خود خواستار حضور مسلمانان در صحنه و محكوم كردن این جنایت شد و افزود: بی تفاوتی كشورهای اسلامی و مسلمانان در كشورهای مختلف باعث می شود تا دشمن از این پس بیشتر به آموزه های دینی توهین كند و به همین دلیل همه باید در مقابل آن ایستادگی كنند.