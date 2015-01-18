زندگی و شعر اخوان ثالث در «آفاق و اسرار عزیز شب» روایت شد

مهدی مظفر ساوجی شاعر و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار کتاب تازه‌ای از خود با عنوان «آفاق و اسرار عزیز شب» با موضوع بررسی زندگی و شعر مهدی اخوان ثالث توسط نشر نگاه خبر داد و گفت: این کتاب در ادامه تالیف و انتشار کتاب «از بامداد» در دست تالیف قرار گرفت و مراحل تالیف آن از سال ۸۶ شروع شد. متن کتاب شامل مصاحبه‌های من با ۳۰ شخصیت ادبی و فرهنگی شاخص کشور ماست که همگی آنها طی آن درباره زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث به گفتگو پرداخته‌اند.

وی ادامه داد: در این کتاب و در مورد اخوان با شاعران و شخصیت‌هایی مانند ابراهیم گلستان، رضا براهنی، سیمین بهبهانی، اسماعیل خویی، عطاالله مهاجرانی، احسان یارشاطر، نعمت میرزازاده(م. آزرم)، مرتضی کاخی، احسان نراقی، گروس عبدالملکیان، جواد مجابی، ایران درودی، مسعود کیمیایی، ضیا موحد و...مصاحبه شده است که تمامی این گفتگوها را نیز خودم انجام داده‌ام. برخی از این افراد در ایران حضور داشتند و به صورت حضوری با آنها گفتگو کردم و برخی نیز در خارج از ایران زندگی می‌کردند که به صورت تلفنی با آنها ارتباط گرفتم.

وی در مورد نحوه انتخاب این افراد برای مصاحبه در این کتاب نیز گفت: تمامی شخصیت‌های محل رجوع کتاب افرادی جدی در حوزه فرهنگ و ادب ایران هستند که به نوعی با اخوان نیز ارتباط داشته‌اند. برخی با افکار و آثار او آشنا بوده‌اند و برخی هم به نوعی دوست نزدیک وی به شمار می‌رفته‌اند.

مظفر ساوجی تاکید کرد: بهانه تمام این گفتگوها شعر است منتهی به این واسطه در این گفتگوها به نقطه نظرات سیاسی و فرهنگی اخوان نیز پرداخته شده است که البته هدف اصلی کتاب نیست. هر حرفی به جز شعر در این کتاب به بهانه شعر مورد توجه قرار گرفته است.

این محقق با اشاره به هفت سال زمان صرف شده برای انجام گفتگوهای این کتاب گفت: افراد مورد مصاحبه در این کتاب هر یک دارای شخصیت‌ها و خصایص منحصر به فردی هستند که ارتباط با آنها را دشوار می‌کند. جدای از این گفتگو با این افراد با سوال‌های مشترک و مشابه صورت نگرفته است و برای هرکدام از این افراد به ناچار پرسش‌هایی خاص و منحصر به فرد مورد توجه قرار گرفته است که گاه بسیار غیر مترقبه است و همین موضوع تنوع این آثار را می‌افزاید

گفتنی است مظفر ساوجی پیش از نیز زندگی احمد شاملو، مسعود کیمیایی، ایران درودی، نجف دریابندری و اکبر رادی را در قالب کتاب‌های مشابهی مورد کندوکاو قرار داده بود.