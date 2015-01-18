سیما رادان کارگردان «پارازیت» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: درحال روتوش نهایی و آماده سازی نمایش برای حضور در بخش نسل نو جشنواره تئاتر فجر هستیم. از آنجا که این نمایش مشروط به بازبینی مجدد بود دچار تغییرات و اصلاحیه های زیادی شد و همین امر آماده سازی نمایش ما را با مشکل مواجه کرد به همین علت از مسئولان جشنواره درخواست کردیم اجرای ما را به روزهای آخر موکول کنند که خوشبختانه این اتفاق رخ داد و نمایش «پارازیت» جمعه 10 بهمن در دو نوبت 17 و 19 در سالن استاد انتظامی به صحنه خواهد رفت.

وی درباره داستان و مضمون این اثر نمایشی توضیح داد: این نمایش روایت زندگی زوج جوانی است که در آستانه اسباب کشی هستند و بر اثر یک سوءتفاهم با مهمان ناخوانده ای مواجه می شوند که حضور این شخص بحرانی در زندگی این زوج به وجود می آورد. در عین اینکه در بیرون از منزل هم شرایط ملتهبی جریان دارد و باعث تشدید آشفتگی خانه می شود.

رادان درباره شیوه اجرایی نمایش عنوان کرد: این نمایش کاملا رئالیستی نیست و نمی توان گفت به معنای برش واقعی از زندگی یک زوج است. در حقیقت رئالیست طراحی شده برای این نمایش از واقعیت بیرون تبعیت نمی کند بلکه وضعیت مینی‌مال و موجزی را به نمایش می گذارد. طراحی صحنه کار نیز خیلی ساده و مثل دیگر عناصر نمایش خواهد بود. امید اکبری به عنوان طراح صحنه نمایش در کنار کار حضور خواهد داشت.

این کارگردان در پایان درباره آثار شرکت کننده در بخش نسل نو جشنواره عنوان کرد: برخی از دوستانی را که در این دوره در بخش نسل نو حضور دارند از نزدیک می شناسم و با کارشان آشنا هستم و می دانم که افراد با استعداد و حرفه ای هستند. برخلاف انتقادهایی که از این دوره از جشنواره تئاتر فجر می شود معتقدم که در بخش نسل نو آثار با کیفیتی پذیرفته شده و کیفیت آثار بسیار خوب است.

«پارازیت» به نویسندگی و دراماتورژی بهزاد آقاجمالی و کارگردانی سیما رادان 10 بهمن ماه در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران در دو نوبت 17 و 19 روی صحنه می رود.

محمد زيكساری، بيتا معيريان، سجاد تابش، سمانه اسماعيلی و فائقه شلالوند در این نمایش به ایفای نقش می پردازند. از دیگر عوامل این نمایش می توان به حضور اميد اكبری طراح صحنه و لباس، وحيد لطفی عكس، عليرضا رسولی دستيار كارگردان اشاره کرد.