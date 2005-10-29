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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۹:۰۵

همزمان با اختتاميه نمايشگاه قرآن كريم :

از خادمان قرآن استان كرمانشاه تجليل بعمل آمد

از خادمان قرآن استان كرمانشاه تجليل بعمل آمد

همزمان با اختتاميه سيزدهمين نمايشگاه علوم قرآني كرمانشاه از قاريان و خادمان قرآن كريم استان كرمانشاه تجليل و هدايايي به آنان تقديم شد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در اين مراسم كه علما و روحانيون، استاندار و معاونين وي حضور داشتند مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي با تاكيد بر نقش ارزنده و سازنده قرآن كريم در همه اعصار گفت : راه ترقي و پيشرفت مسلمين در تمام دنيا بازگشت به قرآن است و همه بايد عالم و عامل به قرآن شويم.

حجت الاسلام رحيم جعفري افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به تبع آن ادارات كل استان ها سياست حمايت از نشر آثار قرآني و معارف الهي را در سرلوحه كارهاي خود قرار داده اند و در اين نمايشگاه نيز حضور بخش هاي خصوصي نمونه از اين حمايت ها بود.

وي استقبال از نمايشگاه علوم قرآني را خوب و قابل قبول ارزيابي و تاكيد كرد : وجود توان و استعدادهاي بسيار بالاي قرآني در استان كرمانشاه لزوم برنامه ريزي مسئولان در حوزه معارف و علوم قرآني را بيش از پيش نمايان مي سازد.

گفتني است در اين مراسم از 20 نفر از خادمان قرآن كريم تجليل بعمل آمد.

کد مطلب 246722

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