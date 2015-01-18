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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۰

بی عدالتی در پرداخت تسهیلات؛

اعتراض دانشجویان دکتری پژوهشگاه‌ها به حذف وام دکتری

اعتراض دانشجویان دکتری پژوهشگاه‌ها به حذف وام دکتری

دانشجویان دکتری پژوهشگاه‌ها اعتراض خود را نسبت به حذف وام دکتری اعلام کرده و خواستار اختصاص این وام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش با تایید دکتر نجفی سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستور العمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی طی بخشنامه ای به دانشگاهها  ابلاغ شد.

براساس این دستورالعمل این وام صرفا به دانشجویان دکتری تخصصی  روزانه دانشگاه‌های دولتی و پس از گذراندن امتحان جامع و از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود و باز پرداخت آن نیز ظرف مدت سه سال از تاریخ فراغت از تحصیل و از طریق اقساط ماهانه انجام می شود.

دراین دستورالعمل، دانشجویان دکتری پژوهشگاه‌ها حذف شده‌اند و وامی به آنها تعلق نمی گیرد این درحالی است که این وام تحت عنوان (وام پژوهانه) سال گذشته به دانشجویان روزانه پژوهشگاه ها تعلق گرفته است .

دانشجویان دکتری پژوهشگاه‌ها از جمله پلیمر و ژنتیک اعتراض خود را نسبت به این مساله اعلام کرده و خواستار اختصاص این وام به دانشجویان دکتری پژوهشگاه ها و پاسخ گویی مسئولان ذی ربط شدند.

یکی از دانشجویان دکتری پژوهشگاه پلیمر در این خصوص گفت: اکثر دانشجویان دکتری این پژوهشگاه جزء دانشجویان برتر هستند که با رتبه بالا پذیرفته شده اند و می توانستند در دانشگاه های رتبه برتر کشور مانند امیرکبیر و صنعتی شریف تحصیل کرده و از این وام نیز برخوردار شوند و این بی عدالتی است که دانشجویان پژوهشگاه ها از دریافت این وام حذف شوند.

دانشجوی دکتری دیگری از پژوهشگاه ژنتیک نیز با اعتراض به این مساله گفت: دانشجویان دکتری پژوهشگاه ژنتیک، دکتری روزانه دولتی هستند و باید این وام به آنها تعلق بگیرد مانند سایر دانشگاه ها و اسامی آنها برای دریافت وام پژوهانه به صندوق رفاه ارسال شود.

هنوز معاونت پژوهشی وزارت علوم و صندوق رفاه دانشجویی درخصوص این مساله توضیحی ارایه نداده اند.

کد مطلب 2467223
زهرا سیفی

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