به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش با تایید دکتر نجفی سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستور العمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی طی بخشنامه ای به دانشگاهها ابلاغ شد.

براساس این دستورالعمل این وام صرفا به دانشجویان دکتری تخصصی روزانه دانشگاه‌های دولتی و پس از گذراندن امتحان جامع و از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود و باز پرداخت آن نیز ظرف مدت سه سال از تاریخ فراغت از تحصیل و از طریق اقساط ماهانه انجام می شود.

دراین دستورالعمل، دانشجویان دکتری پژوهشگاه‌ها حذف شده‌اند و وامی به آنها تعلق نمی گیرد این درحالی است که این وام تحت عنوان (وام پژوهانه) سال گذشته به دانشجویان روزانه پژوهشگاه ها تعلق گرفته است .

دانشجویان دکتری پژوهشگاه‌ها از جمله پلیمر و ژنتیک اعتراض خود را نسبت به این مساله اعلام کرده و خواستار اختصاص این وام به دانشجویان دکتری پژوهشگاه ها و پاسخ گویی مسئولان ذی ربط شدند.

یکی از دانشجویان دکتری پژوهشگاه پلیمر در این خصوص گفت: اکثر دانشجویان دکتری این پژوهشگاه جزء دانشجویان برتر هستند که با رتبه بالا پذیرفته شده اند و می توانستند در دانشگاه های رتبه برتر کشور مانند امیرکبیر و صنعتی شریف تحصیل کرده و از این وام نیز برخوردار شوند و این بی عدالتی است که دانشجویان پژوهشگاه ها از دریافت این وام حذف شوند.

دانشجوی دکتری دیگری از پژوهشگاه ژنتیک نیز با اعتراض به این مساله گفت: دانشجویان دکتری پژوهشگاه ژنتیک، دکتری روزانه دولتی هستند و باید این وام به آنها تعلق بگیرد مانند سایر دانشگاه ها و اسامی آنها برای دریافت وام پژوهانه به صندوق رفاه ارسال شود.

هنوز معاونت پژوهشی وزارت علوم و صندوق رفاه دانشجویی درخصوص این مساله توضیحی ارایه نداده اند.