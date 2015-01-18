تصادفات رانندگی در جاده های لرستان ۵ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحمانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ایمنی راههای لرستان با بیان اینکه آمار فوتی ها در تصادفات جاده ای کشور از ۲۸ هزار نفر در سال به ۱۷ هزار و ۹۰۰ کشته در پایان سال ۹۲ رسیده است اظهار داشت: همچنین برنامه ریزی ما در استان لرستان کاهش ۱۰ درصدی کشته شدگان در تصادفات جاده ای است.

وی با بیان اینکه متاسفانه تا کنون این برنامه ریزی در استان به صورت کامل محقق نشده است عنوان کرد: تا کنون حدود پنج درصد از برنامه ریزی ما در رابطه با کاهش تصادفات جاده ای در استان محقق شده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان با بیان اینکه آمار تصادفات جاده ای در لرستان طی سال گذشته بالا بوده است ادامه داد: این امر موجب شده کاهش آمار کشته شدگان در تصادفات جاده ای لرستان طی امسال در قیاس با سال گذشته محسوس نباشد.

رحمانی با بیان اینکه طی سه ماهه مهر، آبان و آذر امسال ما در استان شاهد افزایش تلفات تصادفات جاده ای بوده ایم گفت: رقم ایده آل ما برای کاهش تصادفات رانندگی در لرستان کاهش ۲۰ درصدی است که امیدواریم ظرف چند ماه باقی مانده در استان و با تلاش همه دستگاههای اجرایی مرتبط با این حوزه بتوانیم شاهد تحقق دست کم کاهش ۱۰ درصدی تصادفات جاده ای در استان باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از کمبود اعتبارات در حوزه کنترل جاده های استان گلایه کرد و گفت: در این راستا ضرورت دارد که اعتبارات لازم برای ایجاد گشتهای نا محسوس و همچنین کنترل جاده های استان اختصاص یابد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با اشاره به ایجاد انجمن طرفداران ایمنی راهها در لرستان ادامه داد: سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از ابزارهای مهم و تاثیرگذار در کشور از سابقه دیرینه ای برخوردارند.

رحمانی افزود: هدف از تشکیل جمعیت طرفداران ایمنی راهها در استان حفظ جان انسانها به عنوان سرمایه های اصلی جامعه است.

وی یادآور شد: جمعیت طرفداران ایمنی راهها با استفاده از مشارکت مردمی در بخش های مختلف و حضور در میان تشکل های صنفی و یا حتی بین خانواده ها، فرهنگ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، همکاری با پلیس، کنترل تجهیزات خودروها، رعایت بازدیدهای فنی خودرو و ... را نهادینه می کند.