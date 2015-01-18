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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۷

مرتضی طلایی:

«یاد یار مهربان» انتخاب کتاب برای دانش آموزان را تسهیل می‌کند

«یاد یار مهربان» انتخاب کتاب برای دانش آموزان را تسهیل می‌کند

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: انتخاب کتاب‌های راه یافته به نمایشگاه «یاد یار مهربان» توسط کارشناسان خبره، کار دانش‌آموزان را برای انتخاب کتاب مورد نیاز خود آسان می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران درخصوص اهمیت گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان گفت: نهادینه شدن هر مسئله‌ای در وجود انسان از سنین کودکی و نوجوانی شکل می‌گیرد و تعمیق فرهنگ کتاب‌خوانی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: نمایشگاه یاد یار مهربان سعی می‌کند خلأ موجود در خصوص حمایت از کتاب‌های ویژه‌ کودکان و نوجوانان را برطرف کند، و خوش‌بختانه در این ۱۱ دوره هم توانسته است ارتباط خوبی با مدارس و دانش‌آموزان برقرار کند.

نایب رئیس شورای شهر تهران به فرصت تبادل نظر ارتباط میان ناشران و اولیاء مدارس در این نمایشگاه اشاره و تصریح کرد: این نمایشگاه فرصت بحث و تبادل نظر میان ناشران و اولیاء مدارس را به‌خوبی فراهم می‌کند و ناشران را در معرض انس و الفت با نیازهای قشر کودک و نوجوان جامعه قرار می‌دهد.

طلایی با بیان این مطلب که «امروز نیاز به مطالعه در کودکان و نوجوانان بیش از گذشته احساس می‌شود» تصریح کرد: گسترش تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی شرایطی را فراهم کرده که نیاز مطالعه در قشر کودک و نوجوانان کشور بیشتر شود، بنابراین این نمایشگاه‌ها باید بیش از گذشته گسترش پیدا کند.

وی با اشاره به مشکلات کتاب‌خانه‌های مدارس برای تجهیز و آماده‌سازی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کتاب و مشکلات مالی مدارس اجازه‌ی تجهیز کتاب‌خانه‌ها را به این مراکز آموزشی نمی‌دهد، و دانش‌آموزان همواره از کتاب‌های مناسب و به‌روز در کتاب‌خانه‌های مدارس محروم هستند.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران ادامه داد: نمایشگاه یاد یار مهربان در این ۱۱ سال سعی کرده تا حدی این مشکلات را مرتفع کند، اما برگزاری این نمایشگاه‌ها کافی نیست و دولت باید برنامه‌ی گسترده‌ای را برای حمایت از این مسئله داشته باشد.

طلایی در پایان انتخاب کتاب‌های مناسب کودک و نوجوان توسط کارشناسان خبره را بسیار مهم ارزیابی و بیان کرد: کتاب‌های راه‌یافته به این نمایشگاه توسط کارشناسان خبره‌ عرصه‌ فرهنگ و آموزش انتخاب شده‌اند و این مسئله کار دانش‌آموزان را در انتخاب کتاب مناسب تسهیل می‌کند.

کد مطلب 2467227
حمید نورشمسی

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