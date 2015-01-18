به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران درخصوص اهمیت گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان گفت: نهادینه شدن هر مسئله‌ای در وجود انسان از سنین کودکی و نوجوانی شکل می‌گیرد و تعمیق فرهنگ کتاب‌خوانی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: نمایشگاه یاد یار مهربان سعی می‌کند خلأ موجود در خصوص حمایت از کتاب‌های ویژه‌ کودکان و نوجوانان را برطرف کند، و خوش‌بختانه در این ۱۱ دوره هم توانسته است ارتباط خوبی با مدارس و دانش‌آموزان برقرار کند.

نایب رئیس شورای شهر تهران به فرصت تبادل نظر ارتباط میان ناشران و اولیاء مدارس در این نمایشگاه اشاره و تصریح کرد: این نمایشگاه فرصت بحث و تبادل نظر میان ناشران و اولیاء مدارس را به‌خوبی فراهم می‌کند و ناشران را در معرض انس و الفت با نیازهای قشر کودک و نوجوان جامعه قرار می‌دهد.

طلایی با بیان این مطلب که «امروز نیاز به مطالعه در کودکان و نوجوانان بیش از گذشته احساس می‌شود» تصریح کرد: گسترش تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی شرایطی را فراهم کرده که نیاز مطالعه در قشر کودک و نوجوانان کشور بیشتر شود، بنابراین این نمایشگاه‌ها باید بیش از گذشته گسترش پیدا کند.

وی با اشاره به مشکلات کتاب‌خانه‌های مدارس برای تجهیز و آماده‌سازی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کتاب و مشکلات مالی مدارس اجازه‌ی تجهیز کتاب‌خانه‌ها را به این مراکز آموزشی نمی‌دهد، و دانش‌آموزان همواره از کتاب‌های مناسب و به‌روز در کتاب‌خانه‌های مدارس محروم هستند.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران ادامه داد: نمایشگاه یاد یار مهربان در این ۱۱ سال سعی کرده تا حدی این مشکلات را مرتفع کند، اما برگزاری این نمایشگاه‌ها کافی نیست و دولت باید برنامه‌ی گسترده‌ای را برای حمایت از این مسئله داشته باشد.

طلایی در پایان انتخاب کتاب‌های مناسب کودک و نوجوان توسط کارشناسان خبره را بسیار مهم ارزیابی و بیان کرد: کتاب‌های راه‌یافته به این نمایشگاه توسط کارشناسان خبره‌ عرصه‌ فرهنگ و آموزش انتخاب شده‌اند و این مسئله کار دانش‌آموزان را در انتخاب کتاب مناسب تسهیل می‌کند.