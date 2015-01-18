حجتالاسلام سید مهدی موسوینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتها و پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه در بخشهای مختلف است که نیازمند توجه ویژه و جدیتر دولت به این استان و تخصیص اعتبارات مناسب است.
وی با اشاره به اینکه استان بوشهر بخش عمده گاز کشور را تولید کرده و 95 درصد صادرات نفت کشور نیز در این استان انجام می شود، افزود: استان بوشهر سهم چندانی از این ظرفیتها نیافته است و دولت باید نگاه ویژهای به این استان داشته باشد.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود طرحهای نیمه تمام متعدد در استان بوشهر، تصریح کرد: دولت اعتبارات ویژهای برای تکمیل طرحهای نیمه تمام استان بوشهر تخصیص دهد تا زمینه توسعه هر چه بیشتر استان فراهم شود.
وی اشتغال را به عنوان یکی از مشکلات استان بوشهر عنوان کرد و افزود: اشتغال نیروهای بومی در صنایع استان باید به صورت ویژهای در دستور کار قرار بگیرد تا معضل بیکاری در استان رفع شود.
موسوینژاد اجرای طرح پتروشیمی دشتستان را به عنوان یکی از راههای مناسب برای توسعه اشتغال در دشتستان مطرح کرد و ادامه داد: سرمایهگذار و خوراک پتروشیمی دشتستان مشخص شده است که باید با تلاش مسئولان استانی شاهد راهاندازی این پتروشیمی باشیم.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامیبا تاکید بر لزوم توسعه استان بوشهر در بخشهای مختلف، افزود: صنایع مستقر در استان باید از ورزش و فرهنگ استان حمایت ویژهای داشته باشند.
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