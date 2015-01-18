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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۳

مدیر كل برنامه ریزی آموزش های تخصصی سازمان تبلیغات:

هتاکی غرب به پیامبر نشان دهنده اوج ضعف و عجز دشمنان اسلام است

هتاکی غرب به پیامبر نشان دهنده اوج ضعف و عجز دشمنان اسلام است

دارابی تأکید کرد: : توطئه هتاکانه غربی ها نسبت به ساحت مقدس پیامبر اعظم نشان از اوج ضعف و بی اخلاقی جهالت آمیز دشمنان اسلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی دارابی -مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش های تخصصی معاونت پژوهشی وآموزشی سازمان تبلیغات اسلامی- ضمن تشریح توطئه همه جانبه دشمنان اسلام در عرصه های مختلف گفت: اولین آموزه پیامبر اعظم(ص) شوراندن قدرت تفکر و تقویت آن بوده است. چرا که عقل است که انسان را به دین راهبری می‌کند. عقل است که انسان را در مقابل خداوند متعال به عبودیت وادار می‌کند و عقل است که انسان را از اعمال سفیهانه و جهالت آمیز باز می دارد و همه اینها حاکی از عظمت بی نظیر رسول خدا(ص) است که در مقابل بی اخلاقی حاکم بر دنیای امروز، هوای نفس ها و جهالت ها و بغض ها شاهد توطئه هتاکانه غرب به ساحت قدسی پیامبر اعظم(ص) هستیم که نشان دهنده اوج ضعف و عجز و بی اخلاقی جهالت آمیز دشمنان اسلام عزیز است.

دارابی در انتها با بیان اینكه سناریوی مذبوحانه قدرت های استکباری امروز متوجه مسلمانان است، در بیان چرائی این مسئله افزود: قدرت های استكباری با فشارهای همه جانبه سعی در خدشه دار کردن ساحت اسلام عزیز هستند. لذا  متفکران جهان اسلام، علما، حوزویان و دانشگاهیان وظیفه دارند در این زمینه و با لحاظ شرایط امروز دنیای اسلام روشنگری کنند.

کد مطلب 2467230

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