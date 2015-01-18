تقویت گشتهای نامحسوس در جاده های لرستان/لزوم حضورپلیس درراههای روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر یکشنبه در جلسه انجمن حامیان ایمنی راههای لرستان با اشاره به ایجاد انجمن طرفداران ایمنی راهها در استان لرستان اظهار داشت: فعالیتهای جدی و ویژه این انجمن می تواند نقش مهمی در رفع مشکلات و چالش های پیش رو در حوزه ایمنی راههای استان داشته باشد.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد از کار حمل و نقل کشور از طریق جاده ها صورت می گیرد عنوان کرد: در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در حوزه احداث راه در کشور هزینه و سرمایه گذاری شده است.

استاندار لرستان با اشاره به برخی سیاست گذاری ها نادرست در این حوزه بیان داشت: متاسفانه در کشور کمتر به حوزه راهداری توجه می شود و این در حالیست که تنها بحث راهسازی مورد توجه قرار می گیرد.

بازوند با بیان اینکه راهسازی و راهداری دو ستون فعالیت وزارت راه و شهرسازی در حوزه است تصریح کرد: این در حالیست که هر چه جلوتر می رویم حوزه راهداری در کشور لاغرتر و حوزه راهسازی قوی تر می شود.

وی با اشاره به هزینه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در حوزه راهسازی کشور ادامه داد: با این وجود چون به حوزه راهداری در کشور توجه نمی شود ما شاهد فوت سالانه ۱۷ هزار نفر در تصادفات جاده ای هستیم.

استاندار لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت فرهنگسازی در این حوزه تاکید کرد و گفت: همواره باید مباحث فرهنگ سازی، آموزش و همچنین استاندارد سازی وسایل نقلیه رانندگی در کشور مدنظر قرار گیرد.

بازوند با اشاره به اینکه سال گذشته ما شاهد کاهش هشت درصدی تلفات تصادفات جاده ای در استان بوده ایم گفت: این عدد طی امسال به ۴.۳ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه تلاشهای خوبی برای کاهش تلفات رانندگی در لرستان صورت گرفته است ادامه داد: همچنین سعی خواهیم کرد که اعتباراتی را نیز برای کنترل و تقویت گشتهای نامحسوس راههای استان اختصاص دهیم.

استاندار لرستان با بیان اینکه در ایام نوروز پنج میلیون مسافر در سطح جاده های استان لرستان تردد می کنند تصریح کرد: انتظار می رود که میزان تصادفات در دو ماه باقی مانده از سال و همچنین ایام نوروز سال آینده ۱۵ تا ۲۰ درصد در استان کاهش یابد.

بازوند با بیان اینکه ۷۰ درصد جمعیت استان در شهرها زندگی می کنند گفت: این در حالیست که ۱۰ درصد تلفات رانندگی در شهرها رخ داده است.

وی بیان داشت: همچنین ۳۰ درصد جمعیت لرستان در روستاها زندگی می کنند و این در حالیست که هشت درصد تصادفات رانندگی در روستاها رخ می دهد و این امر نشان می دهد که حوزه راههای روستایی استان باید حضور پلیس تقویت شوند.