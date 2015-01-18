بانک مرکزی نرخ بانکی ارزها را ثابت اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا 27,383 ریال، پوند انگلیس 41,519ریال و یورو 31,677 ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 31,846 ریال، کرون سوئد 3,385ریال، کرون نروژ 3,623 ریال، کرون دانمارک 4,263 ریال، روپیه هند 445 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,456 ریال، دینار کویت 93,393 ریال، یکصد روپیه پاکستان 27,213 ریال، یکصد ین ژاپن 23,293 ریال، دلار هنگ کنگ 3,533 ریال، ریال عمان 71,126 ریال، دلار کانادا 22,845 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,370 ریال، لیر ترکیه 11,773 ریال قیمت خورد.

نرخ روبل روسیه 421 ریال، ریال قطر 7,524ریال، یکصد دینار عراق 2,413 ریال، لیر سوریه 150ریال، دلار استرالیا 22,519 ریال، ریال سعودی 7,296 ریال، دینار بحرین 72,634 ریال، دلار سنگاپور 20,639 ریال، ده روپیه سریلانکا 2,086ریال، یکصد روپیه نپال 27,521 ریال و یکصد درام ارمنستان 5,724 ریال است.

همچنین نرخ دینار لیبی 20,667 ریال، یوان چین 4,411 ریال، یکصد بات تایلند 84,049 ریال، رینگیت مالزی 7,699 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 25,368 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,874 ریال، افغانی افغانستان 477 ریال، منات آذربایجان 34,932 ریال، یک هزار روبل بلاروس 1,911ریال، سامانی تاجیکستان 5,132 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,350 ریال اعلام کرد.