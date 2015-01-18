به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به توهین مجله فرانسوی به پیامبر اسلام بیانیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد:

"باسمه تعالی

پس از حمد خدا و درود و سلام بی‌پایان او و تمام ملائک و بندگان خدا بر پیامبر رحمت و مهربانی، محمد (ص)؛ این سنت تبدیل ناپذیر خداست که همه فرستادگانش از جانب بندگان صاحب منطق جاهلیت اولی به استهزا گرفته می‌شوند.

ای دریغ بر این بندگان! هیچ پیامبری بر آنها مبعوث نشد مگر آنکه مسخره‌اش کردند.

اهانت نشریه فرانسوی شارلی ابدو به وجود مقدس خاتم پیامبران، شکل مدرن و امروزی مقابله­ باطل با پیام­‌آوران حق و حقیقت است که همواره وجود داشته و وجود خواهد داشت، چراکه برای خودکامگان و مستکبران عالم که همه چیز را برای خود می‌خواهند و هرگونه فریادی را برای برابری انسان‌ها بر نمی‌تابند منطقی جز تمسخر و استهزای حق باقی نمی‌ماند.

اکنون که دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین، با وجود آنکه فریاد دروغین مدنیتشان گوش عالم را کر کرده، به اذن الهی باطن پلید و متوحش خود را عریان کردند، همه آشکارا مشت چدنی بیرون آمده از دستکش پاره شده مخملین را به نظاره نشستند و حجت بر همگان بیش از پیش تمام شد.

بگذار تا دشمنان زخم خورده از اسلامی به قدمت چهارده قرن، آخرین چنگ‌هایشان را بر تنه این درخت تنومند بزنند که ان‌شاءالله صبح پیروزی نزدیک است و وعده خداوند تخلف ناپذیر است.