به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي راديو تلويزيون دولتي استراليا ABC ،"لن باهر" مشاور فرماندار لوئيزيانا گفت: دولت بوش نماد و سنبل گرم شدن زمين است.

باهر همچنين با اشاره به ارتباط شدت طوفانهاي اخير با گرمتر شدن آب درياها گفت: سادگي محض خواهد بود كه ما طوفان كاترينا را صرفاً يك اتفاق تلقي كنيم.

گفته مي شود كه پس از سه طوفان اخير كاترينا، ريتا و ويلما كه موجب خرابي هاي بسيار شد گروههاي محيط زيست انگشت اتهام را به سوي سياستهاي بوش نشانه رفته و به نظر مي رسد اين گروهها از دولت وي به جد بخواهند تا پيمان مربوط به كاهش گازهاي گلخانه اي را كه در كيودو ژاپن بسياري از كشورها بر آن صحه گذاردند ولي آمريكا از امضاي آن سر باز زد امضا كند.

همچنين شايان ذكر است كه آمريكا بزرگترين آلوده كننده زمين وبزرگترين مسبب گرم شدن زمين است كه درچند سال اخير مشكلات فراواني را در مسائل زيست محيطي ببار آورده است.