سرپرست سیاستگذاری و برنامه ریزی فناوری وزارت علوم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم انتصاب دکتر وحید احمدی خطاب به دکتر پیری آمده است: انتظار می رود با توکل به خداوند سبحان و بهره گیری از آراي صاحبنظران و متخصصان و با برنامه ریزی منسجم در چارچوب برنامه ها ، قوانین و جایگاه تشکیلاتی مصوب وظایف آن مدیریت را به انجام رسانید.

دکتر احمدی تاکید کرده است: بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی ، مبانی علمی و راهبردهای دولت تدبیر و امید و نیز جلب همکاری همه مدیران و کارکنان گرامی نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان ایفا کنید.

معاون پژوهشی وزیر علوم با قبول استعفای دکتر مصطفی کریمیان اقبال، سرپرست جدید را منصوب کرد.

به گزارش مهر، دکتر پیری دارای درجه دکتری بیوتکنولوژی گیاهی است و ریاست دانشگاه های ایلام و لرستان ، ریاست پارک علم و فناوری همدان ، نماینده علمی و سرپرست دانشجویان خارج از کشور (حوزه فرانسه)، سرپرستی بنیاد نخبگان استان همدان، دبیری هیئت امنا و کمیسیون دائمی منطقه پنج فناوری کشور از جمله سوابق اجرایی وی است.